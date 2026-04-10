Feijóo condena "la deriva belicista que recorre el mundo" y reclama "contención"

"La gente siente que el mundo está enloquecido y, ante eso, los líderes responsables estamos obligados actuar con sensatez". Así comenzó el presidente del Partido Popular su intervención en Barcelona en el European Pulse Forum, en el que se reivindicó no solo como la representacion "de un partido que está a la espera, sino del gobierno que está por llegar a este país y que tendrá muy claros los valores que va a defender en Europa".

Tras puntualizar su presencia en el foro tanto por su "condición de candidato a la presidencia del Gobierno" como por "líder de la segunda delegación del Partido Popular Europeo", Alberto Núñez Feijóo expuso su posición sobre la situación actual.

Para el presidente del PP, la primera y más importante de las reflexiones que compartió en este foro en Barcelona es "la condena equivoca a la deriva belicista que recorre el mundo". En este sentido, defendió que "los países, todos juntos, debemos empujar para que la mesura sustituya a la barbarie" porque, dijo, "la barbarie se vence con sensatez. Eso es occidente", remachó sin más concreción sobre los distintos escenarios bélicos que hay actualmente asolando el panorama internacional ni contra los impulsores de esas situaciones.

En esta línea, sostuvo que "los regímenes que matan a los disidentes, que vulneran derechos, que persiguen mujeres, que oprimen a homosexuales tienen que tener una condena sin ambigüedad. No existe el derecho internacional sin derechos humanos". Por ello, el presidente del PP abogó por que "toda Europa debe de tener una actitud de firmeza" contra los "autócratas". "Es lo que nos corresponde a los europeos por nuestros valores".

"No cabe buscar acomodos en las tiranías. Y ningún país europeo debería aceptar felicitaciones de organizaciones terroristas ni de dictadores sin abochornarse, sin revolverse o sin desmarcarse", añadió Feijóo en una velada referencia -porque otras veces lo ha dicho directamente- a la felicitación de la organización terrorista de Hamas a Pedro Sánchez por el reconocimiento de Palestina, entre otras posibles alusiones.

Venezuela

El presidente del PP abordó que "la libertad se defiende sin excepciones" y asumió "de forma expresa el compromiso de hacerlo en Hispanoamérica, donde a España le corresponde por responsabilidad histórica un papel protagonista". "El lugar de España no es al lado de Nicolás Maduro ni de Delcy Rodríguez, ni al lado de los populistas que la han amparado durante décadas" sino que "está con la paz, con la democracia, con la libertad, por tanto, con Edmundo González y con María Corina Machado". En ese momento, avanzó que espera ver "próximamente" a la líder opositora premio Nobel de la Paz, que precisamente visitará ahora España.

Apoyo a la OTAN

"El compromiso de toda Europa con la OTAN debe ser inequívoco", agregó el presidente del Partido Popular. Feijóo quiso dejar clara esta postura así como que "la OTAN es el mejor instrumento para garantizar la seguridad a los dos lados del Atlántico y todos, y digo todos, debemos de preservarla", en un momento en el que el presidente de EEUU amaga con intentar salirse de la organización y cuando Donald Trump ataca repetidamente a los países que no secundan sus iniciativas, como es el caso del jefe del Ejecutivo de España.

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Feijóo, enfocando más su discurso en clave doméstica, afirmó que en el actual Gabinete de Pedro Sánchez, del PSOE en coalición con Sumar, que incluye a Izquierda Unida (IU), tiene en su seno "partidos antieuropeos y anti OTAN. El líder de la oposición, evitando siempre mencionar nombres propios, singularmente el de Trump, argumentó: "Estamos amenazados. Nuestro proyecto de paz por guerras de agresión en nuestro entorno; nuestro proyecto de prosperidad por nuevos aranceles y nuevas guerras comerciales, y nuestro proyecto de vida y nuestros derechos por populismos y autoritarismos de todo signo". A lo que añadió otro elemento: "Apostamos por el multilateralismo y la contención y de pronto se pone en duda qué significa la palabra aliados. Por tanto: proteger el atlantismo es proteger a Europa, es proteger a España", concluyó.

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