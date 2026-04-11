Álvaro Sánchez Cotrina: nuevo líder del PSOE en Extremadura

Una victoria más holgada de la que cabía esperar. Álvaro Sánchez Cotrinase ha proclamado este sábado nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, el cuarto líder del partido en la región en 40 años. Como ha avanzado este diario, el alcalde del municipio cacereño de Salorino ha conseguido hacerse con las riendas de la formación al imponerse con el 58% de los votos a su contrincante, la diputada autonómica Soraya Vega, quien ha obtenido el 41% de los sufragios. De esta forma, el a su vez secretario provincial del PSOE de Cáceres se convierte así en el primer militante de la provincia cacereña que llega al máximo órgano de dirección.

El presidente de la Comisión Gestora, José Luis Quintana, ha dado a conocer estos datos en una rueda de prensa en la sede del PSOE regional, en Mérida, en la que ha destacado "el comportamiento ejemplar de los militantes, que han vuelto a demostrar que pertenecen al partido más democrático de España". En las cuartas primarias de la historia del partido en Extremadura, la participación ha sido del 72,4%, un punto menos que en las de enero de 2025, cuando Gallardo volvió a ratificar su liderazgo al imponerse a Esther Gutiérrez y después de que meses antes se hubiera impuesto también a Lara Garlito.

«Hoy gana el PSOE de Extremadura, hoy gana el Partido Socialista. Esto ya no es una candidatura, es el PSOE de Extremadura», ha trasladado Sánchez Cotrina en sus primeras palabras como líder de los socialistas extremeños, momento en el que ha pedido a Vega que le acompañara en el atril junto al resto de compañeros de la candidatura, ya que quiere que se integre en su equipo. En su intervención, ha destacado que el proceso de primarias se había desarrollado de una forma «ejemplar e impecable».

«Nos exigieron que nos entendiésemos, que ilusionásemos a este partido para volver a ganar en Extremadura. El PSOE se quiere y va a hacer que nos queráis», ha manifestado. «Nos han dicho que nos dejemos de mirar el ombligo y el PSOE se lo deja de mirar desde ya, desde las 22.30 (hora de su intervención). Vamos a decirle a los extremeños que merece la pena confiar en este partido centenario que ha transformado todos los pueblos de la región», ha afirmado.

«Estoy muy feliz, muy contento, pero no tenemos ni un motivo para celebrar nada, el motivo lo tendremos cuando le abramos la puerta de salida del gobierno de Extremadura a María Guardiola», ha proseguido Cotrina. «Hoy no pierde nadie, pero hay gente que sí se va a empezar a poner muy nerviosa», ha augurado, en alusión a la jefa del Ejecutivo regional en funciones.

«Somos el único partido totalmente democrático de esta región y lo hemos vuelto a demostrar», ha subrayado Cotrina, quien ha expresado su intención de abrir la sede socialista «a todo el mundo, para atraer más talento de fuera». «Teníamos que hablar a la gente de la calle y la gente de la calle también gana, porque cuando hay un PSOE fuerte, los extremeños también van a salir ganadores», ha apostillado.

Posteriormente, Vega también ha dado la enhorabuena a Cotrina, al tiempo que ha resaltado el desarrollo de una campaña "ilusionante, bella y constructiva". "Hemos demostrado que otra manera de hacer política es posible, imprescindible y necesaria. Esto es el PSOE, la democracia y la grandeza del Partido Socialista", ha señalado. En este sentido, la socialista ha lanzado "un mensaje de unidad, de reconocimiento, de ponernos a disposición del secretario general del PSOE en Extremadura".

La federación socialista extremeña trata de rehacerse tras el duro golpe de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, adelantadas por María Guardiola al no lograr un acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos. Aquel resultado abrió una crisis profunda en el PSOE de Extremadura, que firmó su peor dato histórico al perder diez escaños y sufrió un fuerte desgaste político tanto dentro como fuera de la comunidad.

Ese importante retroceso acabó precipitando la dimisión de Gallardo y, tras su salida, Ferraz designó una comisión gestora provisional dirigida por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, con el objetivo de pilotar la organización hasta la celebración de unas primarias con las que devolver la voz a la militancia y restablecer una dirección con respaldo interno.

El perfil del vencedor

Álvaro Sánchez Cotrina ha salido de las primarias como el nuevo referente del PSOE extremeño apoyado en un perfil muy orgánico, municipalista y de partido. Líder provincial en Cáceres, ha llegado al desenlace del proceso reforzado además por su capacidad para extender apoyos en Badajoz, especialmente tras integrar en su candidatura al alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, y a Blanca Martín, que contaba con respaldo en una agrupación clave como la de Mérida. Esa habilidad para tejer alianzas ha sido una de sus principales bazas en una contienda marcada por la necesidad de recomponer el socialismo extremeño.

Nacido en Cáceres en 1986, graduado en Derecho por la UNED y diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Extremadura, Sánchez Cotrina ha construido su trayectoria desde el territorio. Alcalde de Salorino desde 2011, dio el salto a la Diputación de Cáceres en 2015, donde asumió distintas responsabilidades de gobierno hasta 2023 y ganó visibilidad en áreas ligadas al reto demográfico, la cultura, el desarrollo sostenible o el turismo. Ese recorrido, muy vinculado a la gestión local y provincial, le permitió consolidar una red de apoyos entre alcaldes y concejales para proyectarse como un dirigente conocedor de la organización y de la realidad de la Extremadura rural.

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Su ascenso culminó en 2025 con su llegada a la secretaría provincial del PSOE de Cáceres, en sustitución de Miguel Ángel Morales, ya en plena fractura interna del partido. En esta carrera regional ha defendido un discurso centrado en la unidad, la integración y la reconstrucción de la organización, con la vista puesta en el ciclo electoral de 2027. En el partido se le atribuye un estilo moderado, educado y fiable, una imagen que ha tratado de convertir en fortaleza en un momento especialmente delicado para los socialistas extremeños.