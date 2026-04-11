Javier Vendrell Camacho

Urtasun: "Lo que tiene que hacer el rey emérito es pedir disculpas y rendir cuentas"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este sábado, día en que Juan Carlos I ha recibido un premio en la Asamblea Nacional francesa, que "lo que tiene que hacer" el rey emérito es "pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España".