La mujer de Lula Da Silva 'une' en Valencia a Mónica Oltra, Sira Rego e Irene Montero

La unidad de la izquierda estatal todavía es una teoría que se compone de debates de fórmulas, declaraciones y titulares, pero este próximo jueves vivirá en València un ejemplo práctico en torno a la figura de Rosalenga da Silva, conocida como Janja, la esposa del actual presidente de Brasil, Lula Da Silva. La primera dama brasileña será la protagonista del encuentro 'Não a guerra, não a violencia política, por um mundo Ecofeminista' (No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista) que reunirá a tres dirigentes del espacio progresista de partidos distintos: Mónica Oltra, Irene Montero y Sira Rego.

El encuentro que se celebrará en la Universitat de Valencia es un complemento al encuentro oficial de líderes de la izquierda mundial que se celebrará el viernes y el sábado en Barcelona y en la que estará el propio Da Silva además de Pedro Sánchez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Uruguay, Yamandú Orsi; la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiené; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el premier de Barbados, Mia Amor, entre otros.

Así, de manera complementaria a esa cumbre, València acogerá una cita de nivel con la primera dama brasileña acompañada por mujeres líderes de tres partidos distintos de la izquierda alternativa española: Montero como referente de Podemos; Rego de Izquierda Unida (y parte de la confluencia Sumar que está en el Consejo de Ministros) y Oltra, de Compromís, en el que será su primer acto después de anunciar su regreso a la primera línea política para luchar por la Alcaldía de València.

Cartel del acto de Janja Silva en València. / Levante-EMV

El acto tiene alicientes por varios motivos. El primero es por la propia figura de 'Janja' Silva como primera dama del país más poblado de Sudamérica y uno de los referentes dentro del progresismo mundial ante el avance de la ultraderecha en este continente. 'Janja' además es una feminista declarada y en su papel de primera dama tiene una oficina para actuar en las áreas de seguridad alimentaria y el sector cultural, además de promover movimientos e ideologías que apuntan a instaurar la igualdad de género, de carácter identitario.

Compartir escenario

Pero más allá del impacto internacional de la cita, el evento tiene importancia a nivel de la izquierda estatal ya que supondrá la coincidencia en un mismo escenario de tres partidos de la izquierda en un momento de reconfiguración de esta. Y encima no con nombres cualesquiera. Podemos enviará a su principal referente, a quien ha señalado como candidata a las elecciones generales, mientras que por IU estará la ministra de Infancia y Juventud, partido que integra Sumar.

A ellas se sumará Oltra, de vuelta a la primera línea política, ejerciendo de anfitriona y mostrándose como posible paraguas de esa unidad de las izquierdas en València. El acto llega después de que Montero compartiera escenario con Gabriel Rufián y el portavoz de ERC admitiera su deseo de organizar un encuentro con la exvicepresidenta de la Generalitat; algo para lo que el equipo de Rufián ya ha comenzado a mover sus hilos para convencer a la dirigente valencianista.

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Además, la presencia de Oltra junto con la primera dama brasileña tiene un punto llamativo en la comparación que se ha hecho desde la izquierda al proceso de la referente de Compromís y el presidente de Brasil. Lula Da Silva, de hecho, estuvo en prisión en lo que se consideró una operación de 'lawfare', una situación que acabó demostrándose, declarando la inocencia del mandatario del PT y que permitió su regreso a la presidencia en 2023 tras vencer a Jair Bolsonaro.

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