Pacto PP-Vox en Castilla y León: los populares recuperan la presidencia de las Cortes autonómicas

El Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo para la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León con el objetivo de dotar de estabilidad a la nueva legislatura, según han avanzado ambas formaciones en un comunicado.

De esta forma, en Castilla y León, una de las tres Comunidades en las que se negocian los nuevos Gobiernos regionales de coalición, queda desbloqueado ese primer paso para alcanzar un pacto de cara al nuevo Ejecutivo autonómico, ya que queda despejada la composición de los principales cargos de responsabilidad del Parlamento autonómico.

En el último mandato, el presidente de las Cortes de Castilla y León había sido Carlos Pollán, de Vox, pero fruto del acuerdo, ahora los populares volverán a presidir la Cámara legislativa autonómica, que no ostentan desde 2019. Entre ese año y 2022 se la cedieron a Cs, con el que gobernaron en coalición, y en 2022, tras las elecciones, apoyaron al candidato de Vox, fruto del pacto autonómico alcanzado entonces.

Sobre el acuerdo alcanzado ahora, PP y Vox han asegurado que demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos políticos, que coinciden en la necesidad de que la Comunidad tenga un Gobierno autonómico que siga funcionando, prestando servicios públicos de calidad y ofreciendo oportunidades a los castellanos y leoneses; y un Parlamento autonómico que recoge así el mandato otorgado por los ciudadanos de Castilla y León el pasado 15 de marzo. Se trata de un acuerdo "firme y duradero" en las Cortes como paso previo a la formación de un Ejecutivo autonómico "útil y eficaz para todos", han resaltado.

Reparto de cargos en el Parlamento regional

El acuerdo en la Mesa de las Cortes contempla el apoyo a un procurador del PP como presidente del Parlamento de la Comunidad, mientras que la vicepresidencia primera será asumida por un representante de Vox. Igualmente, PP y Vox se responsabilizarán de dos secretarías del órgano rector de la Cámara.

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Según subrayan ambos partidos, este acuerdo tiene carácter definitivo, lo que evidencia la voluntad de garantizar desde el inicio el buen funcionamiento de la institución parlamentaria. PP y Vox enmarcan este entendimiento en el mandato expresado por los ciudadanos en las últimas elecciones, interpretando los resultados como una llamada a facilitar la gobernabilidad. En este sentido, consideran que la configuración de la Mesa permitirá garantizar la estabilidad legislativa durante los próximos cuatro años.