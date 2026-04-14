El CGPJ defiende la independencia judicial pero evita pronunciarse contra Bolaños por sus comentarios sobre Peinado

Después de que las dos asociaciones mayoritaria de jueces, la Profesional de la Magistratura, y Francisco de Vitoria, reaccionaran con contundencia ante las manifestaciones vertidas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras conocerse la decisión del juez Juan Carlos Peinado de atribuir formalmente cuatro delitos de corrupción a la mujer de Pedro Sánchez, la polémica se ha colado en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Una vez analizado lo ocurrido, los vocales han decidido remitirse a anteriores pronunciamientos en defensa del poder judicial pero "sin acuerdo formal ni declaración específica" sobre las palabras de Bolaños.

La polémica saltó tras conocerse que el titular de la plaza número 41 de Instrucción de Madrid ha concluido sus pesquisas con un auto que supone un paso previo para mandar su caso ante un tribunal del jurado. Bolaños reaccionó públicamente señalando que esta decisión "ha avergonzado" a muchos jueces y magistrados españoles, y las reacciones en las asociaciones enmarcadas en los sectores más conservadores de la carrera no se han hecho esperar.

"Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos", señala el comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria en la carrera, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Sus integrantes recuerdan que en un estado de derecho "las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos, que existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y para corregir, en su caso, cualquier eventual exceso o infracción".

El comunicado de los jueces se ha conocido poco después de que el propio presidente del Gobierno, de viaje oficial en China junto a su esposa, se refiriera también a la última decisión judicial sobre su esposa evitando cualquier alusión directa al instructor del caso. Se ha limitado a señalar que “el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio”. “Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia”, ha puntualizado Sánchez.

Según fuentes consultadas por este diario en el órgano de Gobierno de los jueces, el pronunciamiento del titular de Justicia ha sido debatido en la Comisión Permanente, si bien se ha decidido no entrar al choque directo y eludir un pronunciamiento específico con respecto a Bolaños."No hemos decidido más que remitirnos a los acuerdos ya aprobados por el Pleno y la Permanente anteriormente sobre la independencia judicial", señala uno de los miembros de este órgano.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de su esposa Begoña Gómez, aterriza en el Aeropuerto Internacional de Pekín, a 11 de abril de 2026, en Pekín (China). / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Respeto institucional

Los jueces de la asociaicón mayoritaria, sin embargo, inciden en que lo que necesitan es "respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial", también cuando las resoluciones que se dictan "no coinciden con los intereses del Gobierno".

"Sería deseable que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes concentrara sus esfuerzos en los problemas reales que afectan al funcionamiento de la justicia y, singularmente, en las graves dificultades organizativas y materiales que está evidenciando la la implantación de los tribunales de instancia, en lugar de emitir valoraciones políticas sobre procedimientos en tramitación", agrega el comunicado de la asociación mayoritaria.

Francisco de Vitoria

Por su parte, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria ha expresado su "profunda preocupación" por el "descrédito" que, a su juicio, "tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran". Exige "responsabilidad institucional" de los poderes públicos, "en especial de quienes integran el Gobierno", para que contribuyan "al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza".

"Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división", afirman 'los vitorinos' que agregan que "preservar la confianza en la justicia es una obligación democrática de primer orden".

Su nota concluye manifestando su "decepción" por que "se utilice" un acto como la presentación de las becas SERÉ --una ayuda económica para quienes se preparen las oposiciones de acceso al Poder Judicial-- para realizar este tipo de declaraciones, "restando valor a la importancia de este tipo de ayudas que muchos opositores necesitan para el acceso a la carrera judicial y fiscal".

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