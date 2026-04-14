Expulsan a un diputado de Vox por encararse con el vicepresidente del Congreso: "No lo puedes consentir"

Estaba siendo una tarde tranquila -quizá, en exceso- en el Congreso, con algún que otro diputado quejándose del poco interés que les suscitaba los asuntos que se estaban tratando en el pleno. En concreto, en el hemiciclo se estaba debatiendo una proposición no de ley del PSOE sobre el "bibliocausto español", la quema de libros durante la guerra civil. Un asunto que ha levantado pasiones y ha acabado en bronca y la expulsión del diputado de Vox José María Sánchez García que se ha encarado con el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en ese momento ejercía las funciones de presidente de la Cámara Baja.

Al grito de "tú no lo puedes consentir", el parlamentario de Vox ha asaltado la tribuna del Congreso, destinada a los miembros de la Mesa del Congreso, para increpar a Gómez de Celis y a una de las letradas de la Cámara. El motivo ha sido que, con anterioridad, el diputado de ERC Jordi Salvador, del que le separaba la escalera del hemiciclo, le había insultado. Según ha explicado Sánchez García, en una conversación sobre la quema de libros, Salvador le ha dicho que "no tenía ni puta idea y que era un ignorante". El diputado de Vox ha admitido que su respuesta ha sido que "el ignorante era él".

"He seguido y le he dicho que en la República se quemaron decenas de miles de libres. A continuación ha empezado a decir que eramos asesinos y criminales y luego me lo ha dicho a mí", ha continuado su relato Sánchez García. Así, en un primer intento de denunciarlo, ha encendido el micrófono de su escaño y la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, le ha llamado al orden al no tener el turno de palabra y estar interrumpiendo al orador que estaba en tribuna.

El vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (i) discute con el diputado de Vox José María Sánchez durante el Pleno del Congreso de los Diputados. / Víctor Lerena / EFE

En los minutos posteriores, el diputado de Vox ha vuelto a intentar hacerse oír. Primero, ha subido a la tribuna donde está la Mesa del Congreso para afear a una letrada de la Cámara que no explicar a la presidencia cómo debía actual. Después, ha vuelto a coger la palabra desde el escaño. "Me están llamando criminal y asesino reiteradas veces", le ha espetado a Gómez de Celis, que ya ocupaba la presidencia en ese momento. "No sabe usted ejercer la presidencia", le ha espetado al vicepresidente cuando este le ha vuelto a recordar que no tenía la palabra.

Acto seguido, ha bajado de su escaño para dirigirse al espacio reservado para los miembros de la Mesa del Congreso, a donde no accede nadie más y ha subido a la tribuna para encararse con el vicepresidente primero. "Perdóname, tú no lo puedes consentir de ninguna manera", le ha gritado. Ante este acto, Gómez de Celis le ha llamado al orden nuevamente. "Silencio, por favor. En base al artículo 103 y 104, habiendo sido llamado por segunda vez, queda expulsado de este pleno, no pudiendo asistir ni votar en esta sesión y en lo que queda de pleno", ha sentenciado, provocando los aplausos de la bancada de la izquierda del hemiciclo.

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Ya en los pasillos de la Cámara Baja, Sánchez García ha asegurado haber salido "consternado" del hemiciclo y ha acusado a la presidencia del Congreso de no tener "ninguna intención" de ampararle. "Esta presidencia es totalmente inhábil para ejercer la autoridad en la cámara", ha dicho, antes cuestionarse si tiene que "soportar los insultos de otro diputado".