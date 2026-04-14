El jefe de los investigadores de la Kitchen declara que Villarejo alardeó de las presiones que hacía a Rajoy y Fernández Díaz

El inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía Gonzalo Fraga, que lideró la investigación del caso Kitchen, ha aludido en el segundo día de su declaración como testigo en la Audiencia Nacional que el comisario jubilado José Manuel Villarejo alardeó de las presiones que realizaba al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien llamaban "el asturiano" o "el barbas".

"Hay expresiones genéricas, yo encuentro una de su cliente que está en la grabación de 16 de febrero del 17", ha especificado el inspector jefe al letrado Antonio García Cabrera, para después aludir a una conversación entre el comisario jubilado y el empresario Adrián de la Joya, en la que Villarejo dice: "El problema que tienen es el poder que me han dejado, es decir, eso lo dice su cliente". "Es un mecanismo de presión. En este caso lo dirige al secretario de Estado, Francisco Martínez y al ministro, permanentemente en su relato, y a veces también lo extiende al que denominan el ‘barbas’ o el asturiano", ha relatado, en alusión al expresidente del Gobierno del PP.

Marcelino Martín Blas, antiguo responsable de Asuntos Internos y Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y número dos del exministro del Interior. / José Luis Roca / EPC

Asimismo, el investigador ha recordado otra grabación, esta realizada Sergio Ríos, el que fuera chófer de Luis Bárcenas y que fue captado por la cúpula de Interior a cambio del pago de 2.000 euros mensuales de los fondos reservados, en la que Villarejo se dirige al colaborador, en relación a unas supuestas grabaciones del extesorero a Rajoy y al dirigente del PP Javier Arenas, para encomendarle que había que darle "al tarro para encontrarlas", con la finalidad de destruirlas y que no fueran aportadas al caso Gürtel.

Marcelino Martín-Blas

Por otra parte, Gonzalo Fraga ha afirmado que Villarejo amenazó a Francisco Martínez con la intención de que destituyera a su principal antagonista en la Policía, el comisario principal y entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas: "Como no ceses a Marcelino tú vas p'alante”, ha recordado el testigo.

De esta forma respondía Fraga a las preguntas del abogado que defiende a Villarejo en el juicio, y que había requerido al investigador sobre si recordaba que Martín-Blas había sido destituido por la cúpula policial "por la falsedad" de un informe sobre el caso del Pequeño Nicolás. Sin embargo, el inspector jefe de Asuntos Internos, que ha demostrado un conocimiento amplio y específico de las pruebas, ha respondido: "Yo he escuchado la versión que Villarejo ha ofrecido en sus grabaciones".

El exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas (d) junto a su abogado Antonio Alberca acuden al juicio de Kitchen / Alberto Ortega / Europa Press

Precisamente, por la existencia de grabaciones de Martín-Blas o anotaciones que le puedan implicar en Kitchen ha preguntado el abogado Antonio Alberca. Sin embargo, Fraga ha asegurado que en ningún momento Villarejo hace referencia de su participación. Sin embargo, en la vista oral sí se ha podido analizar un correo electrónico con notas informativas sobre supuestos pagos a Bárcenas en el extranjero que Villarejo remitió al entonces director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, y que después este reenvió a Martín-Blas. El letrado Alberca ha insinuado que podría tratarse "de la Operación Cataluña".

Jorge Fernández Díaz

Este martes continúa la declaración del mando policial de Asuntos Internos que se inició el lunes. En su primer día el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos certificó la existencia de "diarios, agendas, audios y mensajes" que confirman la actuación parapolicial de la cúpula del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para sustraerle al extesorero del PP Luis Bárcenas "los papeles que comprometían al presidente Mariano Rajoy". Así se expresó el funcionario policial número 111.470 que declaró durante más de 7 horas en la tercera sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional, en la que especificó que la trama parapolicial llamaba al expresidente del Gobierno con los motes de "el asturiano" o "el barbas".

Las declaraciones previstas como testigos del exdirector general de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, Ignacio Cosidó, del que fuera jefe de la Comisaría General de Información Enrique Barón y del 'ex número dos' de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Mariano Hervás se han pospuesto para este miércoles.

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