Feijóo acusa al Gobierno de ocultar información sobre una regularización de inmigrantes "a granel" que dará papeles a quienes han "abusado de una mujer"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al Gobierno de "negar información" al Congreso sobre la regularización de inmigrantes "a granel" y "en contra de la voluntad popular" aprobada por el Consejo de Ministros y de "gobernar contra el Parlamento". Feijóo se ha detenido a hablar con los periodistas en los pasillos de la Cámara, pero solo ha querido hablar de la regularización masiva, sin responder a ninguna pregunta más.

El presidente popular ha calificado como "especialmente grave" que la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, haya "negado información a la Cámara" y "no haya querido explicar cuántos inmigrantes van a convivir con los españoles, una pregunta muy clara y diáfana". En su opinión, una regularización como la aprobada por el Ejecutivo "no tiene precedentes en ningún país del mundo" y "no lo ha hecho nadie en el seno de la Unión Europea". Esta medida se lleva a cabo "contra la UE, contra el Congreso, sin ninguna información y por real decreto".

Feijóo defendió que toda regularización se debe hacer de forma "individual" e insistió en que "no tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir" en España. En su opinión, "el Gobierno ha dicho muy claramente" que permitirá la regularización de inmigrantes con "antecedentes policiales", lo que significa que se dará papeles a personas que han "delinquido", que han "abusado de una mujer" o que han "robado a un ciudadano".

"Efecto llamada"

"Una inmigración a granel", añadió en alusión al nuevo Reglamento de Extranjería, "que venga simplemente a hacer un efecto llamada y a que las mafias sigan traficando con seres humanos, no lo ha hecho ningún Gobierno en toda la Unión Europea".

Los periodistas han intentado que Feijóo se pronuncie sobre la irrupción del diputado de Vox en la tribuna del Congreso para encararse con el presidente en funciones y le han preguntado si lo condena. Pero él ha enfatizado que lo único que quería comentar sobre la sesión de control del Congreso era el asunto de la inmigración, fuera del orden del día.

El Partido Popular lleva días arremetiendo con dureza contra el plan de regularización masiva de inmigrantes y ha llegado a acusar a Pedro Sánchez de utilizarlo para "tapar su corrupción". Primero, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, contestó en las redes sociales al presidente del Gobierno y a su carta a la ciudadanía publicada para explicar ese proceso.

"No falla. Procesan a su mujer y una nueva cartita. Esta vez usa una regularización masiva contra la voluntad de la mayoría del pueblo español reflejada en las Cortes Generales. Y contra las recomendaciones de la Unión Europea y el Consejo de Estado. Todo para tapar su corrupción", le espetó Muñoz a Sánchez, en una réplica directa en la red X.

Poco después, el propio Feijóo remarcó ese ataque en su discurso ante los diputados y senadores de su partido este martes: "Los papeles de la residencia legal en España no se regalan a nadie". El presidente del PP volvió a acusar a Sánchez de haber llevado a cabo un proceso a su juicio contrario a los principios de la Unión Europea (UE) y en concreto al Pacto de Inmigración y Asilo comunitario. Y tildó de "irresponsable" el plan llevado a cabo por el Ejecutivo, ya que en su opinión "España no puede convertirse en el país donde romper las normas sea más rentable que cumplirlas".