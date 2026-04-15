Un perito defiende la labor de "facilitador" de Pujol Ferrusola porque cobró por sus servicios

Este miércoles el turno ha sido para los peritos de la defensa, que han rebatido las afirmaciones de los inspectores de Hacienda, quienes han vuelto a calificar de "prestación de servicios inexistentes" las supuestas intermediaciones de Jordi Pujol Ferrusola, por las que el primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley percibió cuantías millonarias. El primero en intervenir ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente catalán y sus hijos ha asegurado que la labor realizada por el mayor de ellos como "conseguidor o facilitador" fue "extraordinaria", lo que, en su opinión, se comprueba por el "éxito del negocio" que tuvieron las empresas a las que informó y, sobre todo, porque estas le acabaron pagando lo acordado. En la sesión se ha evidenciado, el choque de trenes, como es habitual, entre los peritos de la defensa y los funcionarios de la Agencia Tributaria, en los que se apoyan la fiscalía y la Abogacía del Estado. Los expertos entraron a analizar de forma pormenorizada las operaciones y movimientos de fondos que están bajo sospecha.

Frente a la sesión del martes, en la que la declaración de los funcionarios de la Agencia Tributaria supuso un espaldarazo a las tesis del fiscal anticorrupción Fernando Bermejo y de los abogados del Estado, en la de este miércoles el protagonismo ha sido para los expertos propuestos por los abogados de los imputados que argumentan justo lo contrario. El primero en intervenir ha sido Sebastián Piedra Arjona, quien ha explicado que la labor desarrollada por el principal acusado es un "servicio personalísimo que puede prestarse en el contexto de una persona jurídica", que en el caso de Pujol Ferrusola eran sus empresas, Iniciatives Marketing (Imisa) y Project Marketing.

Según el experto, "la Agencia Tributaria concluye que es una actividad de un carácter personalísimo que normalmente se realiza con carácter societario. La discrepancia es el contenido de la actividad", pero, tras analizarla considera que "la prestación de servicios" realizada "es perfectamente factible, válida y de mercado". Ha añadido que se "debe cobrar más si en atención a las actividades conjuntas de la actividad", pero la retribución "viene rondando los 140.000 euros anuales". De lo que no tiene duda tampoco es de "la prestación del servicio", puesta en cuestión por Hacienda, porque para "con quien lo presta no la hubo nunca", porque de otra forma no le habrían pagado. "Si hay pago, el que paga paga por algo", ha insistido a preguntas del fiscal Anticorrupción. A preguntas de la Abogacía del Estado, uno de los peritos ha señalado que aunque el dinero cobrado por Pujol Ferrusola procediera de mordidas, debería declararse como “compensación económica” y que en este caso no hubo ocultación, porque los ingresos se declararon a Hacienda.

Los peritos de la Agencia Tributaria comparecen de forma conjunta ante el tribunal que juzga a los Pujol / EPC

"Si pagan, pagan por algo"

En este sentido, justificó que no hubiera contrato ni correos electrónicos ni prueba alguna de la actividad desarrollada. La actividad realizada "es la red de contactos, de agenda, de información. Se ha hablado de conseguidor, de proporcionar algo que tiene un extraordinario valor para las compañías que lo reciben. No suele existir un contrato como tal a no ser que se deba prestar un contrato de carácter previo", ha afirmado Piedra Arjona, argumentos que han sido reafirmados por sus compañeros, que han incidido en que los "servicios fueron reales", ya que las facturas eran por importes "elevados" y las empresas pagan. "El pago es la comprobación de que la operación existe", han precisado.

Por su parte, el inspector de la Agencia Tributaria ha vuelto a calificar de "simulación" el servicio supuestamente prestado por Pujol Ferrusola, al no contar con medios en sus sociedades, que solo contaban con "un cascarón". Para reforzar sus argumentos frente a los de los peritos de la defensa se ha remitido a otras sentencias de la propia Audiencia Nacional, como la del caso Nummaria, en la que fue absuelta la actriz Ana Duato. En esa resolución se afirmaba que cuando la sociedad no aporta nada a la labor desarrollada por la persona es "una simulación". Por eso, ha tildado los de Pujol Ferrusola los ingresos como "ganancia patrimonial no justificada".

A partir de ahí procedieron a analizar operación por operación, en las que peritos de la acusación y de las defensas volvieron a chocar. En cuanto a la compra de Inter Rosario, la sociedad gestora del puerto de Rosario, en Argentina, el técnico de Hacienda ha explicado que practicó un "levantamiento del velo" (mirar quién hay realmente detrás de una sociedad), al considerar sospechosa que la participación fuera adquirida por Mercè Gironès con un cheque que salía de una cuenta que compartía con su entonces marido, Jordi Pujol Ferrusola. A su juicio, ello, sumado a que el dinero procedía de un préstamo de Imisa, es una nueva muestra de la caja única que mantenían. Los expertos de la defensa defendieron que la actividad de un holding pasa por gestionar su participación, como hizo el matrimonio, no en gestionar la actividad propia de la compañía.

De forma conjunta

La prueba pericial se está realizando de forma conjunta. Al igual que ayer estuvieron presentes los peritos de la defensa en el interrogatorio de los inspectores de Hacienda, estos últimos también se sientan en la misma mesa improvisada por el tribunal para la comparecencia de todos los expertos. De esta manera, todos dan su versión sobre las manifestaciones realizadas por las otras partes.

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El tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgando a la familia Pujol tendrá que esforzarse por mantener el orden para que las explicaciones de los expertos les lleguen con la claridad necesaria para poder dictar sentencia. La semana del 27 de marzo declararán, en un principio, tanto la familia Pujol como los empresarios investigados. El calendario fija el 14 de mayo como la última sesión, aunque todo dependerá de lo que se alarguen los informes finales de las acusaciones y de las defensas.

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