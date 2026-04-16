Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo mesas electoralesAyudas familias numerosasLista de espera SASCrimen AlcosaToros en SevillaEspera caseta FeriaBalcón Doñana MatalascañasCalor Sevilla y HuelvaAyudas familias monoparentalesFeria MairenaFeria Gamba Punta Umbría
instagramlinkedin

En Monserrat

Dimite un concejal de Vox en Valencia tras ser denunciado por malos tratos

El partido anuncia la decisión de renunciar al acta "para no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal"

Carlos Martínez, primero por la derecha, en un pleno de Montserrat, en una imagen de archivo.

Carlos Martínez, primero por la derecha, en un pleno de Montserrat, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Montesinos

Pascual Fandos

Alzira

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Montserrat (Valencia) Carlos Martínez Salvador ha decidido presentar su renuncia al acta tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos interpuesta el pasado domingo por su pareja, que ha provocado que la titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent dictara el lunes una orden de alejamiento, como ayer informó en primicia Levante-EMV. La dimisión de Martínez la ha anunciado este jueves la formación de extrema derecha en un comunicado.

Vox expone que la decisión de Martínez de entregar el acta responde a la voluntad de no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal, “anteponiendo la responsabilidad institucional y el interés general“.

Carlos Martínez ha manifestado su inocencia y respeto absoluto por el proceso judicial y su intención de colaborar plenamente con la justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido, según detalla el comunicado.

La titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent dictó el lunes una orden de alejamiento por la que impide a Carlos Martínez Salvador acercarse a menos de 300 metros de su pareja sentimental o comunicarse con ella tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos que esta interpuso el domingo ante la Guardia Civil y que ratificó en sede judicial el lunes.

Noticias relacionadas

La magistrada que ha dictado la orden de protección considera que las situaciones que expone la denunciante podrían ser constitutivas de un delito de malos tratos e injurias en el ámbito de la violencia de género, a la espera de la calificación que se realice en el momento procesal oportuno. La magistrada entiende que existe un riesgo objetivo para la integridad de la denunciante en base a los hechos que han provocado la denunciamente

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo balcón de Doñana en Matalascañas toma forma: 'Tendrá vistas espectaculares y será un nuevo atractivo para los turistas
  2. Una espera de 32 años para conseguir caseta en la Feria de Sevilla: 'Éramos muy jóvenes, y ahora iremos con nuestros nietos
  3. Ya es oficial: cambia la norma para facilitar que las familias numerosas andaluzas sigan con ayudas hasta que los hijos tengan 26 años
  4. La Feria de Abril de 2026 ya tiene horarios y espectáculos para la noche del alumbrao: las sevillanas de Raya Real abrirán el Lunes de Pescaíto
  5. Esta localidad de Sevilla se transforma esta semana en un escenario romano con catas, talleres y una gran ruta de la tapa
  6. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 15 de abril de 2026
  7. Los profesionales del SAS podrán cobrar los complementos de la nueva carrera profesional desde 2027 con importes de hasta 1.200 euros al mes
  8. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 14 de abril de 2026

España participará en la reunión convocada por Macron y Starmer para desbloquear Ormuz

España participará en la reunión convocada por Macron y Starmer para desbloquear Ormuz

Polémica política por la final de la Copa del Rey: el PSOE pide que Sevilla renuncie "a ser sede permanente"

Polémica política por la final de la Copa del Rey: el PSOE pide que Sevilla renuncie "a ser sede permanente"

Barbate inaugura la temporada de almadrabas con atunes de hasta 200 kilos

Barbate inaugura la temporada de almadrabas con atunes de hasta 200 kilos

Confirmado por la UE: así funcionará la nueva app para verificar la edad en redes sociales

Confirmado por la UE: así funcionará la nueva app para verificar la edad en redes sociales

Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia

Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia

TuFerIA llega al pregón de ATICA en Caixaforum como el asistente oficial de IA de la Feria de Sevilla

TuFerIA llega al pregón de ATICA en Caixaforum como el asistente oficial de IA de la Feria de Sevilla
Tracking Pixel Contents