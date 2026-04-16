Comisión Koldo
La esposa de Santos Cerdán rechaza declarar en el Senado alegando que su marido está siendo investigado
EP
La esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, se ha acogido a su derecho a no declarar en la 'comisión Koldo' del Senado argumentando que carece de información sobre el objeto de este foro y alegando que su marido está siendo investigado en un procedimiento penal.
Así se ha pronunciado la esposa de Santos Cerdán en su comparecencia en esta comisión de investigación, después de que el inicio de este foro se haya retrasado casi veinte minutos porque quería asistir con dos abogados, algo que ha sido rechazado por la Presidencia del PP.
En cualquier caso, Francisca Muñoz ha defendido que ha acudido a esta comisión ante el requerimiento con apercibimiento de incurrir en responsabilidades penales en caso de no hacerlo, aunque ha insistido en que carece de información y que, como la llaman por ser esposa de Santos Cerdán, no responderá a las preguntas porque el ex número tres del PSOE está siendo investigado.
Y después de que haya alegado motivos de salud para evitar comparecer en dos ocasiones anteriores, Francisca Muñoz también ha solicitado abandonar la sala por este motivo, algo que ha sido rechazado por el presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez Lamata.
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