PP y Vox sellan el pacto de gobierno en Extremadura con una vicepresidencia y las consejerías de Servicios Sociales y Agricultura

Fumata blanca en la Asamblea de Extremadura. Tres meses y 26 días después de las elecciones, el PP y Vox han sellado un pacto de gobierno para investir a María Guardiola y asegurar una legislatura de cuatro años. Óscar Fernández, portavoz de Vox en Extremadura, será vicepresidente y consejero de Desregulación, Familia y Servicios Sociales en el nuevo Ejecutivo de coalición, en el que la formación también dirigirá la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

En declaraciones a los medios a las puertas de la Asamblea, tanto Guadiola como Fernández han mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado, en el que ya casi en tiempo de descuento han conseguido acercar posturas "más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir". El pleno de investidura se celebrará el martes y miércoles de la próxima semana y la toma de posesión del nuevo gobierno será "inmediata", con el viernes 24 de abril como fecha más probable.

Acuerdo de 61 puntos y 74 medidas

El acuerdo de gobierno articula 74 medidas recogidas en 61 puntos que según Guardiola, van a conseguir "impulsar a Extremadura como nunca antes". El documento contempla medidas en todas las áreas: energía, sanidad, vivienda, educación, migración, fiscalidad, "gastos generales" y sector primario.

"Yo creo que es un acuerdo muy completo que abarca todas las áreas del gobierno y que va a ser bueno para Extremadura", ha señalado la presidenta en funciones. En el nuevo Ejecutivo de coalición, Vox asumirá la vicepresidencia, que recaerá en Óscar Fernández, con las competencias de Servicios Sociales, Familia y Desregulación. Este departamento se encargará de eliminar trabas burocráticas y administrativas, simplificar procedimientos, eliminar duplicidades, y velar por la eficiencia presupuestaria.

«Eliminará muchas trabas administrativas que ahora creemos que está sufriendo en su día a día cualquier extremeño de a pie», ha explicado el propio Fernández. Asimismo, se adscriben a la misma las competencias en materia de servicios sociales, inclusión, infancia y familia, las de juventud y las de Cooperación Internacional al Desarrollo, siendo estas áreas especialmente sensibles para Vox.

Consejería de Agricultura

La formación también asumirá la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, cuyo titular se dará a conocer «en su momento». Se adscriben a la misma las competencias en materia de agricultura y ganadería, las de la PAC, las de regadíos e infraestructuras rurales, y las de caza, pesca, acuicultura, tauromaquia y medio natural.

Por lo que respecta a los cargos, el PP también se compromete a volver a designar senador autonómico al diputado de la formación Ángel Pelayo Gordillo. Laureano León, por tanto, tendrá que renunciar a este cargo, que aún seguía compatibilizando con el acta de parlamentario en la Asamblea de Extremadura.

El acuerdo contempla asimismo la aprobación de cuatro presupuestos. "Todas las medidas han tenido un análisis minucioso, un análisis cuantitativo, qué impacto sobre el presupuesto de ingreso y sobre el presupuesto de gasto tiene cada una de ellas y todo ese trabajo pues ha llevado a que a que (la negociación) haya durado un poquito más de lo que nos hubiera gustado", ha señalado Guardiola.

Buena sintonía

"Yo creo que hoy se demuestra que gana la democracia frente a la crispación, que gana el diálogo frente al ruido y hoy realmente lo que triunfa es el respeto a esas reglas que nos hemos dado y que han conseguido que tengamos una amplia mayoría que va a sostener un muy buen gobierno para Extremadura", ha señalado.

Fernández, por su parte, ha reconocido que han sido muchos meses de espera. "Pero honestamente creo que va a merecer la pena, los extremeños lo van a notar en su día a día", ha asegurado tras agradecer la predisposición de María Guardiola en todo momento y la flexibilidad para intentar llegar a un acuerdo, que Vox "también ha tenido". "Al final hemos limado todas esas asperezas que nos podrían separar porque teníamos un único objetivo, y ese objetivo era que Extremadura tuviese lo que va a tener: el mejor gobierno", ha concluido.

Reunión telemática el martes

Después de casi tres meses de choques ideológicos y una negociación enconada en reproches mutuos, el acuerdo ha sido posible tras la reunión de más de seis horas mantenida el pasado viernes, cuyos avances en el acuerdo programático se remataron con un nuevo encuentro celebrado por vía telemática, también de varias horas, durante la tarde del martes.

Ese texto no se selló de manera definitiva, pero sí quedó pendiente de concretar algunos flecos que se han cerrado en las últimas horas a través del intercambio de documentación entre los equipos negociadores. Una vez superadas las cuestiones programáticas, las direcciones autonómicas de ambos partidos han formalizado un acuerdo para la formalización de un Gobierno en Extremadura.

La mano de Génova

Fuentes de Génova aseguran que Guardiola "ha contado con total autonomía para negociar la configuración de su Ejecutivo". El número de cargos y el nombre de las personas que habrán de ocuparlos nunca fue motivo de negociación por parte de la dirección nacional del PP, como tampoco lo será, avanzan, en el resto de negociaciones abiertas en Aragón y Castilla y León.

"Estamos muy satisfechos de haber ayudado a desbloquear una situación que hace dos meses apuntaba hacia unas nuevas elecciones y que ahora ha cristalizado en un acuerdo de Gobierno para cuatro años", añaden las mismas fuentes. Además, en los ultimos días se ha avanzado también manera significativa en las negociaciones en Aragón, donde el PP es "optimista" y se espera alcanzar "un acuerdo igual de satisfactorio en los próximos días".