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Nuevo ejecutivo

PP y Vox llegan a un acuerdo de gobierno en Extremadura

Vox asume una vicepresidencia y varias consejerías

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola.

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola. / DOP Cereza del Jerte

Redacción

Mérida

El PP y Vox alcanzaron este jueves un acuerdo para gobernar juntos en Extremadura, según confirmaron ambos partidos.

Los términos del acuerdo serán confirmados públicamente ante los medios por la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y por el líder regional de Vox, Óscar Fernández.

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