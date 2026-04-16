Puigdemont acusa a Yolanda Díaz de actuar "como Trump" y avisa: "Que pida los votos al PP para ser vicepresidenta"

El 4 de septiembre de 2023, Yolanda Díaz se reunió con Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. Aquel encuentro sirvió como antesala al pacto de investidura de Pedro Sánchez. Aunque las negociaciones posteriores fueron siempre entre PSOE y Junts, para el expresident de la Generalitat, la visita de la vicepresidenta del Gobierno en Bruselas supuso un reconocimiento a su figura como actor político, tras años de cierto ostracismo en Bruselas. Pero la buena relación que se intuye en las fotografías de aquella jornada, no duró mucho. Las diferencias entre las dos formaciones se han hecho evidentes durante toda la legislatura, y ahora ya han llegado a un punto del que parece no haber retorno. "Buen viaje", le ha ensartado Puigdemont este jueves, después de que la vicepresidenta tachara su formación de "racista".

"La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta", le ha lanzado el líder de Junts en un mensaje en las redes sociales, en el que también ha acusado a la dirigente de Sumar de actuar con los mismos métodos que Donald Trump. Puigdemont ha tachado las palabras de Díaz de "populismo" y de "falta de respeto y de rigor", al tiempo que le ha achacado "bajeza moral" y desconocimiento de la sociedad catalana. "Vive del mito fundacional del españolismo en Cataluña, según el cual todo lo que es catalán (y catalanohablante) es de derechas, burgués, a menudo especulador y, por supuesto, carlista", ha sostenido, tras recordar la coincidencia entre los Comuns y el PP que permitió la investidura de Jaume Collboni como alcalde de Barcelona.

Todo ello después de que en una entrevista en Onda Cero, Díaz haya asegurado que Junts "siempre" ha sido un partido "racista" y "clasista".

El enfado de los posconvergentes también se ha hecho notar en el Parlament. Concretamente, el diputado Joan Canadell ha aprovechado una de sus intervenciones de la tarde para dirigirse a socios de Díaz en la Cámara catalana, los Comuns, y para preguntarse irónicamente si Díaz y el portavoz del grupo parlamentario se encuentran en un "concurso a ver quién carga más contra Junts". El partido liderado por Puigdemont ya mantuvo este miércoles un encontronazo con esta formación, porque Cid sugirió que estaban a favor de la guerra en Irán. "Si banalizan las formaciones estrictamente democráticas, están banalizando a la extrema derecha", ha advertido.

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Además, en la misma línea que Puigdemont, se ha preguntado si durante la reunión en Bruselas de 2023 también consideraban "racista" al líder de Junts.

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