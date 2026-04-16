La regularización extraordinaria arranca sin que las entidades colaboradoras puedan tramitar expedientes

Efe/València

Las organizaciones que trabajan con la comunidad inmigrante en la Comunitat Valenciana hacen un llamamiento "a la calma" a las personas que quieren acogerse al proceso exprés de regularización y que están "desesperadas", y les piden que estén atentas a los canales oficiales sobre los trámites a seguir. "El proceso no tiene un cupo pero sí un tiempo limitado que es el 30 de junio", recuerda en declaraciones a EFE Silvana Cabrera, del Movimiento Regularización Ya València, quien insiste en que las personas interesadas tienen tiempo para recoger de manera ordenada toda la documentación que vayan a presentar.

Cabrera atribuye la incertidumbre que se está generando, con colas en oficinas del padrón y otras administraciones públicas, a la falta de una información "clara" tanto para los beneficiarios de las medidas como para las oficinas que tienen que acreditar la residencia o los informes de vulnerabilidad, entre otros trámites. "La gente está desesperada por poder regularizar su situación y los servicios públicos tiene la obligación de dar esta información más precisa y más sencilla", añade.

"Los migrantes que quieren acogerse al proceso están acudiendo a los lugares de referencia, como son los ayuntamientos, y parece que no están encontrando facilidades", explica Cabrera para advertir de que "hay tanta información que produce desinformación". Apela al Ministerio de Inclusión a que informe a todas las instituciones de servicios públicos sobre la documentación que tienen que expedir, se faciliten las citas y que los Servicios Sociales estén dispuestos a firmar los certificados de vulnerabilidad sin tener que pedir a las personas empadronadas, entre otras medidas.

Cabrera considera que este proceso, del que se beneficiarán unas 700.000 personas -100.000 de ellas en la Comunitat Valenciana según informó ayer la Delegación del Gobierno- "implica a toda la sociedad española" y es una medida que "va a mover la economía e incrementar las arcas del Estado".

Un servicio del padrón ya "colapsado"

Desde València Acull señalan que una de las formas más fáciles de demostrar los cinco meses de permanencia ininterrumpida es tener un certificado de padrón, que está "colapsado desde hace ya tiempo". Indica asimismo la problemática que viven los migrantes que tienen también que acudir a la modalidad del padrón especial, porque están en viviendas precarias, o con habitaciones alquiladas en las que los propietarios no permiten empadronarse, o en situación de calle, y a los que el ayuntamiento "está haciendo caso omiso" o resuelven de forma negativa.

Estas personas, recuerda esta organización, pueden justificar la residencia por otros medios como facturas, tarjeta sanitaria, informes médicos o escolarización de niños que lo prueban. El Ayuntamiento de València acusó el pasado martes al Gobierno central de haber generado un proceso de regularización "sin definir con claridad los criterios ni los requisitos" y "sin facilitar información suficiente ni a las administraciones ni a los propios interesados", trasladando toda la presión a los ayuntamientos sin dotarlos de recursos adicionales.

Esto situación, añadía, está provocando "incertidumbre y un aumento de la demanda que ningún municipio puede absorber de forma inmediata sin apoyo estatal". A pesar de ello, el consistorio asegura que se está atendiendo a todas las personas que están acudiendo a las oficinas municipales del padrón, con o sin cita previa, y se facilita la tramitación por internet de las personas que solicitan el certificado de empadronamiento para su agilización.

El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes empieza este jueves para todas aquellas solicitudes en formato online, al tiempo que ya es posible pedir cita previa para hacer el trámite de forma presencial.

Aunque el plazo para esas citas presenciales ya está abierto, no será hasta el próximo lunes, 20 de abril, cuando se podrá acudir en persona a uno de los puntos habilitados para el trámite: cinco Oficinas de Extranjería (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia); 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.00 habitantes. EFE