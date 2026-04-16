Un notario declara que no puede acreditar que un SMS clave era de Fernández Díaz, pero que Martínez le dijo que el ministro le ordenó la Kitchen

El notario Enrique A. Franch Quiralte, que redactó en 2019 a petición del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez un acta notarial que resultó clave para la imputación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha declarado en el juicio de la Kitchen que el número dos del Ministerio acudió a él para protocolizar un mensaje, con la finalidad de exculparse: "A mí, lo que me pareció entender de lo que me decía [era] que había habido una operación, que algo había salido mal y que a él le estaban intentando imputar esta operación, cuando en realidad la operación se la había encargado a él el ministro", ha especificado.

En el juicio se ha mostrado el mensaje que fue protocolizado por el notario Franch Quiralte, en el que según Martínez el ministro le decía, de forma literal: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 Iphone y 1 Ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el Informador (veremos si es así), ese material lo ha dado B a los abogados".

Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y número dos del exministro del Interior. Juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Sin embargo, este fedatario público, que ha explicado al tribunal que Martínez fue amigo suyo durante la carrera universitaria, ha admitido que redactó "un acta de manifestación", pues no pudo comprobar que el mensaje estuviera asociado al teléfono de Jorge Fernández Díaz. "Lo que manifiesta Francisco [Martínez] es que eso es un número corporativo asociado a otro número, pero no tengo ni idea", ha reconocido, para después completar: "Yo no voy más allá".

"La manifestación la hace él [Martínez], diciendo que ese mensaje lo recibe de un número que está asociado a un número que pertenece a Fernández Díaz. La vinculación [a Fernández Díaz] es por manifestación [de Martínez]. No hay prueba", ha insistido.

"Me lo contó sin ninguna duda"

Y después el notario ha proseguido con su relato sobre el sentido que le dio Martínez para protocolizar el SMS: "Este era el mensaje que hacía ver que el ministro le estaba dando a él el reporte de cómo había sido [la operación], cuando lo normal en la jerarquía es que sea el inferior el que le dé el reporte al superior de cómo había sido", ha completado.

Al insistirle la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, para que le concretara qué le había dicho Martínez, ha respondido: "La parte de que efectivamente pensaba que era una operación que había salido mal y que a él le estaban intentando responsabilizar de ella, me lo contó sin ninguna duda".

Finalmente, este testigo ha afirmado que le pareció que los hechos de los que le habló Martínez se referían a "una operación al amparo de la ley, una operación de Interior, organizada por alguien de Interior. Esto no lo puede hacer la gente de la calle, ir por ahí grabando a las personas o lo que sea". Después ha insistido en que el ex número dos de Interior le dijo que este mensaje venía, "teóricamente, de Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, de hecho en el resto del acta menciona a Jorge Fernández Díaz todo el tiempo", ha completado.

Según la abogada del Estado, el volcado de los dispositivos que le fueron sustraídos a Bárcenas coincidió en fechas, hacia mediados de octubre de 2013, con dos mensajes de SMS del móvil de Francisco Martínez, que de forma literal decían: "Ya se ha hecho la extracción", "ya tenemos el informe"-.

El secretario de Estado de Seguridad acudió al notario Enrique A. Franch Quiralte, amigo suyo de la juventud, después de que el diario digital Vozpópuli publicara el 11 de junio de 2019 una información en la que el exministro se desvinculaba de la Kitchen: "Me estoy enterando ahora", dijo el extitular de Interior en la entrevista.

Un preso relacionado con Bárcenas

En la sexta sesión del juicio de la Operación Kitchen también ha declarado un preso que coincidió en la madrileña cárcel de Soto del Real en Madrid, a quien supuestamente se le intervino en su celda un documento con una nota manuscrita que decía: "Álex, hay que destruir todos los archivos de MR". Sin embargo, a preguntas del fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro el testigo negó que Bárcenas le dijera nada "por escrito", sino que únicamente le encargó, a cambio de una cantidad de dinero, que en un permiso subiera a la nube unos archivos que le iban a pasar en un pendrive.

También le encargó, ha explicado, que borrara unos archivos que perjudicaban a su mujer. Pese a las preguntas del fiscal, Sánchez no ha confirmado que como consideraba Villarejo en sus agendas y grabaciones le pidera que borrara grabaciones que Bárcenas habría hecho a Mariano Rajoy y al cargo del PP Javier Arenas.

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Sin embargo, al salir de la prisión, y tras pasar la primera noche en un hotel, pues era su cumpleaños, fue detenido por "cuatro patrullas" que le devolvieron a la cárcel de Soto del Real, dijo.

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