Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo mesas electoralesAyudas familias numerosasLista de espera SASCrimen AlcosaToros en SevillaEspera caseta FeriaBalcón Doñana MatalascañasCalor Sevilla y HuelvaAyudas familias monoparentalesFeria MairenaFeria Gamba Punta Umbría
instagramlinkedin

Crisis interna

Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith tras rechazar su último recurso

Abascal y Ortega Smith, una ruptura política, personal y casi familiar

El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith.

El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. / Europa Press

EP

MADRID

Vox ha expulsado definitivamente al que fuera su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith tras rechazar el recurso de alzada que interpuso el también diputado contra su salida, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

Este era el último paso que le quedaba a Ortega Smith en la formación liderada por Santiago Abascal para frenar su salida y ahora, tras la decisión que se ha resuelto en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox solo le quedará explotar la vía judicial.

El Comité de Garantías de Vox anunció a principios de marzo la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Noticias relacionadas

Por su parte, Ortega Smith insistió en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027, ya que, a su juicio, "es lo legítimo" y confirmó que había presentado el citado recurso de alzada contra su expulsión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo balcón de Doñana en Matalascañas toma forma: 'Tendrá vistas espectaculares y será un nuevo atractivo para los turistas
  2. Una espera de 32 años para conseguir caseta en la Feria de Sevilla: 'Éramos muy jóvenes, y ahora iremos con nuestros nietos
  3. Ya es oficial: cambia la norma para facilitar que las familias numerosas andaluzas sigan con ayudas hasta que los hijos tengan 26 años
  4. La Feria de Abril de 2026 ya tiene horarios y espectáculos para la noche del alumbrao: las sevillanas de Raya Real abrirán el Lunes de Pescaíto
  5. Esta localidad de Sevilla se transforma esta semana en un escenario romano con catas, talleres y una gran ruta de la tapa
  6. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 15 de abril de 2026
  7. Los profesionales del SAS podrán cobrar los complementos de la nueva carrera profesional desde 2027 con importes de hasta 1.200 euros al mes
  8. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 14 de abril de 2026

España participará en la reunión convocada por Macron y Starmer para desbloquear Ormuz

España participará en la reunión convocada por Macron y Starmer para desbloquear Ormuz

Polémica política por la final de la Copa del Rey: el PSOE pide que Sevilla renuncie "a ser sede permanente"

Polémica política por la final de la Copa del Rey: el PSOE pide que Sevilla renuncie "a ser sede permanente"

Barbate inaugura la temporada de almadrabas con atunes de hasta 200 kilos

Barbate inaugura la temporada de almadrabas con atunes de hasta 200 kilos

Confirmado por la UE: así funcionará la nueva app para verificar la edad en redes sociales

Confirmado por la UE: así funcionará la nueva app para verificar la edad en redes sociales

Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia

Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia

TuFerIA llega al pregón de ATICA en Caixaforum como el asistente oficial de IA de la Feria de Sevilla

TuFerIA llega al pregón de ATICA en Caixaforum como el asistente oficial de IA de la Feria de Sevilla
Tracking Pixel Contents