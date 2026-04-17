Sánchez y Lula sellan hoy un acuerdo sobre minerales críticos y refuerzan su eje de oposición a Trump

Barcelona ejercerá este fin de semana de capital del progresismo internacional, una cita que se inaugurará con la cumbre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebran este viernes en el Palacio de Pedralbes como antesala de la IV Reunión por la Democracia y la Global Progressive Mobilisation, y con el president de la Generalitat, Salvador Illa, de anfitrión. No se trata solo de un encuentro para estrechar lazos transoceánicos entre los dos países, sino también de, en términos geopolíticos, de intentar ganar autonomía frente a Estados Unidos y China y, al mismo tiempo, exhibir que existen liderazgos dispuestos a plantar cara a las políticas capitaneadas por Donald Trump con una agenda compartida basada en la diplomacia, el 'no' a la guerra, la defensa de la democracia y el respeto al derecho internacional.

La de hoy es la primera cumbre de este calibre de España con Brasil y, de hecho, con un país latinoamericano, en la que participarán una decena de ministros de cada una de las partes, una implicación que denota el interés por trazar una senda conjunta de trabajo. Durante la reunión se firmarán varios acuerdos, y fuentes del Gobierno explican que se sellará un pacto sobre tierras raras y minerales críticos, algo que el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea facilita, al tiempo que se dará un espaldarazo a los emprendedores favoreciendo la inversión de las pymes. También habrá pactos para avanzar en materia de cooperación en innovación, ciencia y cultura; así como compromisos de carácter social, centrados en la lucha contra la violencia de género y en la igualdad racial.

Para el presidente del Gobierno, las relaciones con Brasil son especialmente relevantes porque España es el segundo mayor inversor extranjero en el país latinoamericano, y además hay una sintonía política muy clara entre los dos gobiernos. Esto lo demuestra el hecho de que Sánchez y Lula crearon la cumbre 'En defensa de la democracia' que se inauguró el 24 de septiembre de 2025 en Nueva York, en el marco de la 80ª Asamblea General de la ONU, y que este sábado llega a su cuarta edición, esta vez en la capital catalana. Pero, sobre todo, se plasma en el hecho de que celebren su encuentro como la primera cumbre bilateral, un formato que, según explican desde La Moncloa, ya quedará institucionalizado, dando así un mayor rango a sus futuros encuentros y con la aspiración de que sea de forma bianual.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una foto de archivo. / André Coelho / EFE

Sánchez y Lula compartirán su visión sobre cómo blindar el multilateralismo y, en definitiva, la democracia, pero también sobre cómo impulsar la Agenda 2030 y la lucha contra las desigualdades para parar las olas de cuestionamiento del sistema, enfocados ya en la cumbre iberoamericana de finales de año, en la que España quiere que Brasil ejerza su liderazgo. Juntos trabajan en la creación de un panel sobre desigualdades en la ONU, un aspecto que, según fuentes del Gobierno, abordarán hoy, y también conversarán sobre cómo avanzar en su alianza en el G-20 -como han hecho con el impuesto a las grandes fortunas- y para conseguir una reforma del sistema multilateral, aunque a nadie se le escapa que en la conversación se hablará sobre Venezuela, Cuba y las decisiones de Trump en Irán.

Los ministros confirmados en la cita son las vicepresidentas Yolanda Díaz (Trabajo) y Sara Aagesen (Transición Ecológica); además de José Manuel Albares (Asuntos Exteriores), Ernest Urtasun (Cultura), Óscar López (Transición Digital), Diana Morant (Ciencia) y Elma Saiz (Inclusión). Cada uno de ellos firmará los pactos de su cartera de gobierno.

Ganar influencia en Europa

El president Illa ejercerá de anfitrión de esta cumbre, así como del gran encuentro progresista de este viernes y sábado, lo que supone situar Barcelona como dique de contención ante el crecimiento de la extrema derecha. De hecho, Catalunya es el gran bastión socialista de Sánchez e Illa su principal escudero, por lo que no es casual que estas dos citas internacionales se celebren en un territorio donde el presidente recaba un apoyo que no suscita en otras autonomías, empezando por la Comunidad de Madrid.

Illa ha verbalizado que lo que se exhibirá es un modelo que apuesta por la diplomacia y los derechos, antagónico al que representan líderes como Trump, Putin o Netanyahu, exponentes del uso de la fuerza y de la escalada belicista a nivel mundial. Y esto es lo que trasladará, en sus encuentros bilaterales, al presidente de Brasil; a la de México, Claudia Sheinbaum; al de Colombia, Gustavo Petro; al de Uruguay, Yamandú Orsi; y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

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La estrategia del president de la Generalitat, además de ejercer de puntal del Gobierno a la hora de contrarrestar a la extrema derecha, es ganar influencia en Europa y más allá de sus fronteras, por lo que la fotografía con Lula, así como con los líderes progresistas mundiales que desfilarán por la capital catalana en estos dos días y, en junio, con el Papa León IX, y la salida del Tour de Francia, en julio; refuerzan ese objetivo. No se trata solo de fortalecer lazos diplomáticos, sino también de abrir nuevas oportunidades económicas que permitan a Catalunya recuperar el título de motor de España. La cumbre con Brasil incluye, además, acuerdos en materia de innovación, tanto tecnológica como digital, sectores en los que existe una nutrida red catalana de empresas punteras.