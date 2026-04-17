Feijóo y cargos del PP reciben a María Corina Machado en su visita a la sede del partido este viernes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y cargos de la formación recibirán este viernes con todos los honores a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a la que prevén brindar una fuerte ovación a su llegada a la sede nacional del PP, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Feijóo mantendrá a las 10.00 horas una entrevista con Machado, que está inmersa en una gira europea que ya le ha llevado a mantener encuentros con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten.

La propia líder opositora venezolana ha confirmado que no tiene previsto verse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a España. "En ciertos momentos no convienen" para Venezuela algunas reuniones, aseguró este miércoles en una entrevista en la cadena Cope.

Aparte de la reunión con Feijóo, María Corina Machado se verá el sábado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará este viernes la Llave de Oro a la también Premio Nobel de la Paz, en un acto fijado a las 18.00 horas en la Casa de la Villa.

"Le agradecemos su esfuerzo en Venezuela"

El PP ha informado que después de la reunión de Feijóo y Machado, ambos participarán en un acto con cargos del PP y venezolanos residentes en España. Fuentes 'populares' han señalado que en su caluroso recibimiento a Corina en la sede de 'Génova' habrá dirigentes del partido pero también ciudadanos de a pie.

"La recibiremos con la grandeza y el reconocimiento de un partido que entiende que ella defiende nuestras ideas en un lugar donde no es sencillo hacerlo porque hay una dictadura. Por tanto le agradeceremos su esfuerzo en Venezuela y la recibiremos en su casa con honores", han señalado a Europa Press fuentes del PP.

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Los 'populares' quieren dejar claro que el PP ha apoyado en todo momento a María Corina Machado en su lucha por la libertad en Venezuela y por eso la recibirán con una gran ovación en el hall de la sede del PP, como los que han brindado a sus 'barones' territoriales tras triunfos electorales en las urnas.