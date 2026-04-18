En España
María Corina Machado, en Madrid: "Venezuela será libre y pronto les llevaremos con nosotros de vuelta a casa"
La líder opositora venezolana protagonizará esta tarde un multitudinario acto en la Puerta del Sol ante sus compatriotas
Víctor Rodríguez
"Venezuela será libre y pronto les llevaremos con nosotros de vuelta a casa". Con esa convicción se ha expresado la líder opositora María Corina Machado esta mañana en una rueda de prensa en Madrid ante cerca de un centenar de periodistas acreditados, unas horas antes del acto que protagonizará en la Puerta del Sol con la diáspora venezolana en España. El proceso hacia elecciones "limpias y libres" iniciado el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, ha dicho es "indetenible", deteniéndose en cada sílaba de la palabra.
"No hay una sociedad en todo el mundo que esté tan unida, tan decidida, tan preparada, tan organizada para avanzar a la democracia como la sociedad venezolana", ha enfatizado.
Se trata del segundo día de su visita a la capital. En el primero, Machado fue recibida en la sede del PP en la calle Génova por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó que en el país haya pronto elecciones libres "con un calendario explícito" y consideró "un honor" haber acompañado "siempre" su lucha. La fundadora del movimiento Vente Venezuela se reunió también con Santiago Abascal, líder de Vox , quien se refirió a ella como "referente internacional de la libertad" con "actitudes heroicas".
Asimismo, la Nobel de la Paz recibió la Llave de Oro de Madrid de manos de su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un acto en la Casa de la Villa. En el transcurso del mismo, Almeida vaticinó que "una Venezuela libre" se verá pronto. "Y será gracias a ti", apostilló. Hoy será la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien entregue a Machado la Medalla de Oro de la región, en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña.
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