Los ministros de Sumar arropan a Maíllo en Andalucía para "desenmascarar" a Juanma Moreno: "indistinguible" a Vox y Ayuso y acusaciones de "clasismo"

Exhibición de fuerzas de los partidos de Sumar en la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha recibido este domingo el apoyo de buena parte de los ministros del ala minoritaria del Gobierno, con la presencia Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Socailes; Mónica García, de Sanidad; y Ernest Urtasun, de Cultura, en una cita en Sevilla que desbordó las expectativas iniciales y que supone el pistoletazo de salida para la precampaña electoral. La cita tenía por título Un paso al frente Por Andalucía y fue organizada por Izquierda Unida (IU), Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, los cuatro partidos que han sellado la nueva coalición de izquierdas -aún sin nombre- y a la que no asistió Podemos, que pese a entrar in extremis en la papeleta de las izquierdas andaluzas, no estuvo representada. Un acto al que tampoco ha asistido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha pasado a un segundo plano en la última reconfiguración de la izquierda.

El encuentro ha revestido fuertes tintes mitineros, lejos del lanzamiento de febrero donde se lanzó la nueva coalición. Celebrado en La Cartuja de Sevilla, tras tener que cambiar la ubicación por exceso de aforo, la cita sirvió para lanzar el primer mensaje en la arena andaluza, y los principales dirigentes se centraron en tratar de "desenmascarar" la imagen de moderación dal presidente de la Junta, Juanma Moreno, que representa uno de los perfiles más centristas de las filas del PP. Todas las intervenciones estaban atravesadas por ese mismo mensaje.

"Indistinguible de Vox"

El propio candidato a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo (IU), aseguró que el presidente andaluz es "indistinguible" de Vox. El dirigente trató de echar por tierra el discurso del voto útil, por el que el Moreno apela al voto de centro derecha para garantizar un Gobierno en solitario y no verse obligado a pactos con los de Santiago Abascal. Un discurso que "es una trampa" para el líder de IU, que defendió que el presidente andaluz hará "las políticas de Vox", independientemente de que el partido ultra entre en su ejecutivo.

La ofensiva de Maíllo contra Moreno discurrió también con acusaciones de "clasismo", un adjetivo que empleó hasta en tres ocasiones para referirse al presidente andaluz y a sus políticas, equiparando de nuevo al presidente de la Junta con otros dirigentes. "El problema de la derecha, sea Ayuso, sea Moreno Bonilla, sea Guardiola, sea Abascal, es que son asquerosamente clasistas, desprecian al pobre, desprecian a los trabajadores", denunció. "Consideran que el que no vive con garantía es porque no ha hecho el esfuerzo suficiente. Ese es el problema, que desprecian al pueblo". Así llamó a "devolverles el desprecio clasista echándolos del gobierno andaluz".

El ministro de Cultura, Urtasun, también llamó a "desenmascarar a ese lobo con piel de cordero", en referencia al presidente andaluz, como ya había hecho también Mónica García. "Un presidente, Moreno Bonilla, que se viste de moderación, que se viste de buen talante, Pero siento comunicaros algo. No tenéis un presidente moderado, tenéis un presidente profundamente radical", decretó el dirigente de los Comuns, que continuó advirtiendo que "no hay nada más rapical que recortar los servicios públicos y ahondar en la desigualdad de esta tierra".

Urtasun llegó a equipararle con la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que esta misma semana ha firmado un acuerdo de gobierno con Vox. Con el mismo menasje martilleante a lo largo de todas las intervenciones, Urtasun resolvió en otro momento que el lider del PP andaluz "se viste de moderación, pero es un radical que recorta servicios públicos".

"Ayuso con años de retraso"

En el mismo sentido fue la ministra de Sanidad, Mónica García, que aseguró que Juanma Moreno, "es Ayuso con unos años de retraso", calificando también al expresidente de Hunrgía, Viktor Orban, como "el Ayuso húngaro", al tiempo en que avanzó que su derrota la semana pasadasupone el "inicio del fin de la internacional del odio". En esta línea, la líder de Más Madrid se fijó como objetivo un acuerdo para las próximas generales, para poder "derrotar políticamente a la chusma ultra".

Además, no dudó en defender su presencia en el Gobierno frente a opciones políticas como Podemos cuestiona incesamentemente al socio minoritario de coalición. "Merece la pena gobernar", defendió García, que argumentó que les ha permitido "impulsar políticas transformadoras" como subir el salario mínimo, la universalidad de la sanidad o el decreto de prórroga de los alquileres.

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Pablo Bustinduy llevó su causa por el decreto de vivienda y la prórroga de contratos de alquiler hasta Sevilla para dirigirse directamente a Juanma Moreno, aludiendo a la votación que se producirá en el Congreso: "Hay 360.000 andaluces y andaluzas a quienes les vence el contrato este año y el que viene. Y el día 28 se vota en el Congreso de los Diputados la prórroga de esos contratos. ¿Qué van a votar el Partido Popular y la ultraderecha de Vox? ¿Qué le va a decir al señor Moreno Bonilla a esos 360.000 andaluces?", se preguntó. "Yo le digo al señor Moreno Bonilla que alguien que quiera su tierra no vota para echar a la gente de su casa".