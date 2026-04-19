Sánchez agita el 'no a la guerra' en Andalucía y anuncia que el Gobierno pedirá a Bruselas romper el Acuerdo de Asociación con Israel: "No puede ser socio de la UE"

Pedro Sánchez desembarca en su primer acto en la precampaña andaluza para las elecciones del 17 de mayo. Con el lema del 'no a la guera', el líder del Ejecutivo aprovechó el mítin de Huelva para hacer un anuncio de Gobierno, y avanzó que el próximo martes el Consejo de Ministros propondrá a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel. Una manera de convertir la hoja de ruta institucional en munición de campaña, con el objetivo de llamar a la movilización y revertir los pobres pronósticos electorales de su candidata, la exvicepresidenta María Jesús Montero, que anotaría el peor resultado histórico del PSOE-A, quedando por debajo del suelo de 30 diputados que Juan Espadas logró en 2022.

"Este martes el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su Acuerdo de Asociación con Israel", avanzó en un acto en Gibraleón (Huelva), donde cargó contra el Gobierno israelí: "Viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la UE", defendió el presidente de Gobierno. El dirigente avanzó que pedirá el apoyo del resto de países y apuntó a que es una medida que "no es de izquierdas o de derechas". En su intervención, el presidente del Gobierno reclamó frenar a Netanyahu y poner fin a los conflictos en Oriente Medio.

"Esta guerra, que es un inmenso error, no solamente está costando miles de vidas humanas, también está costando millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente, a la gente más corriente de nuestro país. Por eso, pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu", defendió.

Esta misma semana una Iniciativa Ciudadana Europea alcanzó un millón de firmas de ciudadanos procedentes de al menos siete Estados miembros pidiendo que la UE suspendiera totalmente su Acuerdo de Asociación con Israel, y ahora el Ejecutivo comunitario deberá, una vez verificadas las firmas, decidir qué hacer y responder en un plazo de seis meses indicando las medidas a adoptar.

La posición de Sánchez aumenta la presión sobre la Comisión Europea a la hora de posicionarse. Una ofensiva europea que ya inició en otros ámbitos europeos, como el del festival de Eurovisión, donde reclamó al expulsión de Israel. El escaso éxito de la misión en aquella ocasión llevó a que RTVE abandonase el festival y renunciase a emitirlo en la radiotelevisión pública, en señal de protesta.

'No a la guerra' como activo electoral

El líder socialista confirma la que ya ha sido una de sus bazas en la campaña electoral de Castilla y León, donde enarboló el lema del 'no a la guerra' para tratar de movilizar al electorado progresista. En aquella cita, los socialistas mejoraron expectativas respecto a las encuestas, con un candidato -Carlos Martínez- conocido por ocupar la Alcaldía de Soria desde hace casi dos décadas.

En la cita andaluza, el presidente aspira a repetir la operación y desafiar a las encuestas con un impulso a la movilización, y agitando de nuevo la bandera antibelicista. Sánchez tiene previsto aumentar su presencia en las próximas semanas para arropar a la Montero, la candidata, vicesecretaria general del PSOE y quien fuera su mano derecha en el Gobierno.

A diferencia del caso de Castilla y León, uno de los elementos que parecen lastrar a la candidata socialista es precisamente su estrecha vinculación con el Gobierno central. Pero el desembarco de Sánchez busca activar el voto con su posición frente a Trump para recuperar los 575.000 votos que sí votaron al PSOE en las generales y no lo hicieron en las andaluzas.

El Gobierno de Israel responde a Sánchez

El Gobierno de Benjamin Netanyahu no ha dudado en replicar a Sánchez tras su anuncio. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha vuelto a cargar este domingo contra el presidente español. "No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogán, Venezuela de Maduro. Un Gobierno que recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán y organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo", afirmó Saar en un mensaje en español en su cuenta de la red social X.

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Los choques diplomáticos entre Israel y España no han parado de aumentar desde el inicio de la guerra de Gaza en octubre de 2023. El Gobierno de Sánchez tildó de "genocidio" la ofensiva israelí e impulsó sanciones contra Israel, que respondió prohibiendo la entrada de varios ministros en suelo israelí y que retiró a su embajador en España. La ofensiva de EEUU e Israel contra Irán ha elevado aún más las tensiones existentes, después de que Sánchez haya tratado de emerger a nivel internacional como líder anti Trump.