Dimite el subdirector de Formación valenciano tras la polémica por un libro suyo que banaliza el Holocausto y denigra al profesorado

El subdirector general de Formación del Profesorado de la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana, Jordi Martí, ha dejado este lunes el cargo tras las quejas por su polémico libro en el que banaliza el régimen nazi y compara las orgías con las metodologías educativas. La denuncia de un funcionario de la Administración educativa por el trato "denigrante" a los profesores y el tono provocador, vulgar y sexual para lanzar una crítica bastante dura al discurso dominante sobre la innovación educativa ha provocado su salida del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca.

Fichado por Carlos Mazón para planificar y supervisar la formación que recibe el profesorado de la Comunidad, Jordí Martí, el autor del libro 'Educación 6.9. Fábrica de gurús' (agosto de 2022) ha trasladado en primera persona a los representantes sindicales que dimitía en una reunión convocada en la Conselleria de Educación sobre digitalización. Su salida se ha visto forzada tras el escrito dirigido el pasado 14 de abril a todos grupos parlamentarios de las Cortes por parte del funcionario. Según el departamento de Carmen Ortí "el cese "a petición propia" se produjo tras ser conocedor de la situación".

La portada del polémico libro que ha sido denunciado por su trato a los docentes / INFORMACIÓN

A ello se suman otras quejas debido al malestar ocasionado por haber censurado jornadas de formación en los Centros de Formación del Profesorado y el trato "denigrante" hacia algunos trabajadores, según fuentes sindicales y de la propia Administración autonómica.

En la denuncia se pone en evidencia que el libro, de carácter educativo y dirigida expresamente al mundo docente, "contiene un uso sistemático de lenguaje sexualmente explícito a lo largo de todos sus capítulos, con descripciones denigratorias del profesorado, expresiones que banalizan el Holocausto, y descalificaciones de los sistemas institucionales de reconocimiento docente, algunos de los cuales son competencia directa de la Subdirección que él mismo dirige".

Comparaciones provocadoras

"¿Os suena Goebbels? Pues para aquellos gurús que os pasáis por este libro, buscando nuevas estrategias para seguir trincando pasta de la incauta comunidad educativa, os refrescaré un poco la memoria. [...] Goebbels fue el Ministro de Propaganda del régimen nazi [...] Encargado de difundir las bondades del Tercer Reich entre la población y afirmando que, como todos sabemos en la actualidad, lo de las cámaras de gas era simplemente una práctica sexual masoquista en la que se les fue un poco la mano". Con estas palabras, el hasta este lunes subdirector de Formación del Profesorado hace una comparación provocadora para reforzar su crítica al ámbito educativo actual asegurando que actualmente también hay una propaganda moderna en el ámbito educativo.

Junto a ello, en numerosos extractos del libro, el que fuera máximo responsable de la formación del profesorado desde recurrió a un lenguaje vulgar para criticar las metodologías educativas recientes e incluso las compara con orgías: "Forzar a que los docentes salgan de prácticas metodológicas en las que se sienten cómodos y que, ¡oh, my God!, funcionan con su alumnado, para probar otras estrategias (más o menos nuevas; más o menos decimonónicas) porque deben salir de su zona de confort es estar en coitus interruptus permanente. Esto de que te quieran follar educativamente y que, además tengas que pagar, con tu dinero o con dinero público, ese follamiento, resulta muy desagradable" .

El cargo autonómico compara las orgías con las metodologías educativas en su obra

En otro párrafo, el autor del libro utiliza la metáfora de la orgía para criticar las consecuencias de que los docentes se vean forzados a cambiar de métodos educativos que funcionan en las aulas y apostar por otros innovadores: "Imaginaos a alguien en plena faena, dentro de una orgía en la que, ni en sus remotos sueños pensaba participar, oyendo por un megáfono, a altísimos decibelios: ¡Salid todos de vuestra zona de confort! El rollo ya se rompe y, revisando mentalmente las posibilidades de volver a poder participar en un evento parecido, uno ya descubre que se le ha acabado la única posibilidad vital de poder fornicar a trote y a moche."

A lo largo del texto, el que tenía la competencia de dirigir la formación de los docentes en plena era de la inteligencia artificial, no solo carga contra la imposición de metodologías innovadoras, sino que también realiza una interpretación polémica sobre el profesorado que asiste a formaciones: "Los estúpidos compran bitcoins. Algunos, más estúpidos que los anteriores, compran anécdotas educativas. Y, finalmente, los más estúpidos de la pirámide van a ver a los que les cuentan esas anécdotas, compran sus libros y tienen sueños eróticos en los que, de forma muy libidinosa, se les acerca alguno de esos gurús al oído susurrándoles que, siempre que no tengan la mente sucia ni llena de conocimientos, pueden llegar al orgasmo educativo en sus aulas."

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La imagen autonómica, en evidencia

El denunciante ha alertado en su escrito que la interpretación que realizó Jordí Martí en su publicación, siendo un alto cargo de la Conselleria de Educación, entrra en contradicción directa con el cargo que ejercía al tener la responsabilidad institucional de formar a los profesores. Asimismo, el funcionario lamenta que el contenido de este libro "afecta a la credibilidad e imagen de la Conselleria de Educación ante el profesorado, las familias y la sociedad valenciana".

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