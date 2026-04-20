Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle

El arranque de los juicios que han sentado en el banquillo, por un lado, al exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el 'caso mascarillas' y, por otro, a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy por la 'trama Kitchen' no solo no afectan a las expectativas electorales del PSOE, sino que Pedro Sánchez se dispara en intención de voto hasta el mejor dato desde las últimas elecciones generales. Al menos eso es lo que pronostica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el barómetro de abril, que sitúa la ventaja socialista sobre los populares por encima de los 13 puntos.

Sánchez ganaría las elecciones con el 36,4% de los votos, lo que representa un récord en los sondeos de CIS de la actual legislatura y 4,6 puntos más que en el barómetro de marzo. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo se quedaría con el 23,6% de los sufragios, mejorando en apenas tres décimas su registro del mes anterior. El consuelo para los populares es que su principal competidor por la derecha, el partido de Santiago Abascal, vuelve a perder gas y encadena el segundo mes consecutivo perdiendo dos puntos. Ahora Vox obtendría el 14,7% de las papeletas, dos puntos menos que en marzo y cuatro puntos menos que en febrero.

Barómetro del CIS de abril de 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, Sumar y Podemos, también perderían apoyos, de forma especialmente acentuado en el caso de la coalición que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. En concreto, Sumar caería 1,3 puntos y lograría el 5,8% de los votos, mientras que Podemos cedería siete décimas y conseguiría el 2,2% de los sufragios. Se Acabó la Fiesta, el partido ultra de Alvise Pérez, cosecharía el 1,7% de las papeletas, cuatro décimas menos que en marzo.

El CIS concede, además, una subida de medio punto a ERC, hasta situar su estimación de voto en el 2,9%, mientras que Junts se recupera levemente y araña dos décimas, hasta colocarse en el 0,8% de los apoyos. El trabajo de campo del sondeo se elaboró a partir de 4.020 entrevistas realizadas del 6 al 10 de abril, coincidiendo con el inicio de los juicios a las tramas Kitchen y Mascarillas.

Valoración de líderes y ministros

Sánchez sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 31,3% de los encuestados, a gran distancia de Feijóo, citado por el 9,9%, y de Abascal, que lo es para el 7,4%. El líder del PSOE es también el mejor valorado, aunque sin llegar al aprobado, porque los entrevistados por el CIS le conceden una nota media de 4,81, seguido de Díaz (4,25), Feijóo (3,68) y Abascal (2,75). El jefe del Ejecutivo despierta más confianza en los ciudadanos que Feijóo: en concreto, al 36,8% le genera mucha o bastante confianza, mientras que el 17,32% confía más en el jefe de la oposición.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución de la estimación de voto del CIS.

Este barómetro es también el primer examen a los miembros del Gobierno tras la mínima remodelación acometida en marzo por la salida de la hasta entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para competir en las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Su sustituto como vicepresidente, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, estrena ese rango manteniendo la primera posición en valoración con una puntuación media de 5,93. La nota es medio punto superior a la que obtenía en marzo, antes de ser nombrado vicepresidente. El relevo de Montero en Hacienda, Arcadi España, debuta en las encuestas del CIS con una nota de 4,67.

Cuatro ministros logran el aprobado, entre ellos dos representantes de Sumar. Se trata de Carlos Cuerpo (5,93), Margarita Robles (5,33), Pablo Bustinduy (5,27) y Ernest Urtasun (5,05). Y vuelve a ser el farolillo rojo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con un 4,06.

Gráfico de evaluación de los ministros. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La vivienda continúa como primer problema para los españoles (41,3%), aunque baja 2,2 puntos respecto al sondeo de marzo, coincidiendo con la aprobación de decreto ley que prorroga los contratos de alquiler que concluyan antes de que termine 2027. En cambio, la encuesta refleja una subida de la inquietud por la inmigración en vísperas de la aprobación de la regularización extraordinaria de inmigrantes decretada por el Gobierno y también sube la que despierta la inseguridad ciudadana, si bien esta queda fuera del 'top ten' de problemas nacionales.

En concreto, la inmigración figura en el estudio como cuarto problema, con un 15,5%, un punto más que el mes pasado. La crisis económica, que cosecha un incremento de 2,5 puntos, se mantiene en segunda posición, con un 24,9%, y la mala calidad de empleo, cuya percepción como un problema también aumenta, pasa del 18,3% de marzo a un 19,2% y marca récord. La quinta plaza la ocupa el paro, que sube 1,2 puntos y se coloca con un 15,8% de respuestas, seguido de los problemas políticos, que caen ligeramente hasta el 13,9%, y la sanidad, que está en séptima posición con un 12,8 frente al 11,6% de marzo.

La corrupción repunta

El 'top ten' se completa con el Gobierno y los partidos, que reciben 4,1 puntos menos de menciones y se quedan en el 11,3%; el mal comportamiento de los políticos, que también baja del 10,9% al 9,6%, y los problemas relacionados con la juventud, en la décima plaza, con un 9%, un puntos menos. Y justo detrás, en undécima posición, figuran la corrupción y el fraude, con un 8,9%, cuatro décimas más que en marzo coincidiendo con los juicios en marcha que afectan a PSOE y PP.

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Los encuestados se quejan mayoritariamente de la situación económica de España, que es mala o muy mala para el 52,8%, y buena o muy buena para el 38,1%, aunque, cuando se pregunta por la situación económica personal, el 64,7% afirma que su situación económica es buena o muy buena.