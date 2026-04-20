El Gobierno llama a “actuar con contundencia” ante los cánticos “racistas” en el acto político de María Corina Machado en Madrid

Al igual que se hace en los estadios de fútbol, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha manifestado favorable a actuar ante expresiones racistas o xenófobas en actos políticos después de los cánticos de seguidores de María Corina Machado el pasado sábado en la Puerta del Sol. Sin mencionar directamente a la Fiscalía, la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha llamado durante una entrevista en 'TVE' a “actuar con contundencia a través de las herramientas que tenemos”.

La propia líder de la oposición de Venezuela ha expresado este lunes su rechazo por los cánticos durante la actuación del cantante Carlos Baute y mientras aguardaban a que la dirigente venezolana saliera al balcón de la Real Casa de Correos, tras su reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "¡Fuera mona!", en referencia a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue uno de los gritos que se escucharon durante la actuación de Baute, que en un momento de su actuación llegó a unirse a sus seguidores en el cántico, antes del discurso que la premio nobel de la paz dirigió a los concentrados en el centro de Madrid.

La portavoz del Gobierno ha defendido que si alguna lección se ha aprendido “es que con el racismo y la xenofobia ya no vale con ser tibios, hay que ser antirracistas”. En esta línea, ha explicado que el Ejecutivo está actuando monitorizando y dando foco a este tipo de hechos. “Ni un estadio de fútbol, ni en un comercio ni en una plaza; nos va mucho en juego”, ha concluido.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado igualmente los cánticos racistas contra la presidenta de Venezuela. "Cuando se usa la Puerta del Sol para proclamas racistas, eso no tiene cabida en España", zanjó en una entrevista en 'RNE'.

La Embajada de Venezuela en España ha pedido perdón por los cánticos racistas. "Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio", ha expresado la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado recogido por 'Europa Press' emitido este domingo.

La embajada ha condenado especialmente que las expresiones se dirigieran contra una mujer, al considerar que ello configura "una forma de violencia política basada en misoginia y racismo". El comunicado señala además que llamar "mona" a una mujer constituye "un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos". Según el escrito, Venezuela "denuncia categóricamente estos hechos" y reafirma que sus mujeres, "como figuras históricas y políticas, no pueden ni serán objeto de discursos de odio, venga de donde venga".

"Puertas de La Moncloa abiertas"

Machado no se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a España, pese a la invitación de La Moncloa, para sí hacerlo con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal. Una decisión que la portavoz del Gobierno ha dicho respetar, pero sin dejar de mostrar su sorpresa por tener las “puertas de La Moncloa abiertas”. “Llama poderosamente la atención la decisión que ha tomado”, se ha limitado a apuntar para destacar que este ejecutivo habría dado “el mayor apoyo al pueblo venezolano y lo sigue dando”.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, manifestó este lunes, en el marco del Fórum Europa, que entiende que María Corina Machado no haya querido reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque este “ha compadreado y sigue todavía compadreando con el régimen de Maduro”, por lo que “no tiene ningún sentido”.

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En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por 'Servimedia' a su llegada al encuentro informativo que organizó en Madrid Nueva Economía Fórum, con María Corina Machado, también se mostró contrario a los cánticos racistas, así como de insultar a nadie. Con todo, matizó que “es evidente que hay personas que insultan y luego les molesta si les insultan”. “Yo no estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados”, concluyó.

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