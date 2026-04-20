Liaño asegura que un abogado ofreció "en nombre del PP" a Bárcenas "amortiguar" su prisión si "rebajaba la tensión"

Mientras que en la sesión matutina solo pudo declarar el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien ha comparecido durante más de cinco horas ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la cúpula del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy por la operación Kitchen, por la tarde pudieron hacerlo su esposa, Rosalía Iglesias, y el exjuez Javier Gómez de Liaño, que fue su abogado en los 19 meses que estuvo en prisión provisional. El letrado ha asegurado que el abogado Javier Iglesias se reunió con su cliente para ofrecerle "en nombre del PP [...] amortiguar" su estancia en la cárcel a cambio de que "rebajara la tensión" en relación con la contabilidad 'b' del partido.

Gómez de Liaño, que fue juez de la Audiencia Nacional, ha recordado que llegó a ejercer la acusación particular en la causa ante lo que ha calificado de "fechorías". El abogado ha señalado que conocía al conductor Sergio Ríos porque le llevó alguna vez de las 97 que acudió a ver a Bárcenas a la cárcel de Soto del Real, pero no recordaba si le llevó él alguna documentación o había sido la propia Rosalía Iglesias.

"A pesar de los años que uno tiene, llega a ser incluso ingenuo. Caí en los seguimientos y vigilancia al despacho, porque me lo indicó Rosalía y comprobamos que había cámaras estáticas que grababan quién entraba y salía" en su despacho en Madrid. A la pregunta de qué hizo cuando unas secretarias le advirtieron de que las habían visto, ha señalado que "no hubo que hacer nada, porque cuando se dieron cuenta de que se habían detectado, se retiraron".

Aterrorizada

Por su parte, Rosalía Iglesias ha afirmado que ella "desde el minuto uno" tenía la "sensación" de que la seguían, motivo por el que vivía "casi enclaustrada" y utilizaba al que había sido chófer de su marido hasta que este fue encarcelado para trasladar los documentos que debía llevar al abogado o en muchas otras gestiones. No obstante, en referencia al asalto que sufrió en su domicilio por un falso cura ha admitido: "Yo todo lo achacaba a la prensa, yo vivía aterrorizada, y cuando entra el mercenario a mi casa lo primero que le pregunto es quién le ha mandado".

Rosalía Iglesias, que nada más entrar en la sala ha comentado al tribunal que estaba "más cansada y menos fuerte" que por la mañana, pero intentaría hacerlo "lo mejor posible", se ha detenido en contar la angustia que vivía desde que su marido ingresó en prisión el 27 de junio de 2013, porque tuvo que ocuparse de asuntos de los que hasta entonces nunca se había preocupado . "Lo que vivimos mi marido y yo en esos 19 meses de prisión provisional fue un infierno", ha insistido algo después.

También ha contado que tras los encuentros que mantenía en la cárcel que pedían que fueran familiares, para que "hubiera una mesa y sillas, aunque fueran de plástico", a su marido le sometían a un "cacheo integral". En una de las visitas, al salir de prisión, Sergio Ríos no estaba, pese al temor que a ella le producía la prensa, y tardó cinco o diez minutos en llegar, aunque la relación con él era tan fluida que en su presencia se hablaba como si fuera de la familia. El abogado del chófer ha rehusado hacerle ninguna pregunta por expreso deseo de su cliente.

Rosalía Iglesias, durante su declaración en el juicio de la Kitchen / EPC

"Le pediría a alguien y se lo daría"

El punto álgido de su declaración ha llegado cuando Rosalía Iglesias dijo que no recordaba haber pagado al chófer para que entregara 4.500 euros al preso que debía proceder al borrado de la nube en el que guardaba las grabaciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el que fue secretario general del PP Javier Arenas. La mujer ha dicho no recordarlo, lo que ha achacado a lo mal que lo pasó durante el tiempo que él estuvo en prisión provisional. En instrucción incluso llegó a decir que no disponía de ese dinero, idea en la que este lunes ha incidido al afirmar que no podía pagar la alarma de su vivienda.

"Yo estoy declarando aquí como víctima. En esos 19 años hice cosas que para mí eran totalmente nuevas. Si mi marido me dijo que le diese, pues se lo pediría a alguien y se lo di, pero no me acuerdo. Es el periodo más gramático para mí y de mi cabeza se me han borrado muchísimas cosas. Me ha pasado de estar con gente y no recordarlo", ha añadido Iglesias.

"A lo mejor una señora no necesita que le den instrucciones", ha interrumpido la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, al ser preguntada Rosalía Iglesias por el abogado de Eugenio Pino sobre las instrucciones que le pudo dar su marido, tras constatar que desapareció documentación del taller al que Ríos llevó una veintena de cajas desde la sede del PP, en la calle Génova. La testigo había declarado que estaban en un altillo del taller que tenía alquilado y cuyas estancias a su vez subarrendaba.

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