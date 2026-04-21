Armengol concita el apoyo de los socios del Gobierno para endurecer el reglamento tras la expulsión del diputado de Vox

Francina Armengol lanza una advertencia clara al diputado de Vox José María Sánchez García que fue expulsado la semana pasada del hemiciclo del Congreso por increpar al vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis: si reincide en estas actitudes, las sanciones serán más contundentes, pudiendo ser suspendido de sus funciones. Así se lo ha avisado la presidenta del Congreso en una propuesta de acuerdo que ha aprobado la Mesa de la Cámara Baja y en la que también plantea a todos los grupos parlamentarios que se reforme el reglamento para tener más herramientas con las que atajar esta situación. Fuentes parlamentarias aseguran que los socios del Gobierno se han mostrado a favor y solo PP y Vox se han opuesto.

Fue en la tarde del martes pasado cuando Sánchez García denunció que el diputado de ERC Jordi Salvador le estaba llamando "criminal y asesino". Ante las reiteradas ocasiones en las que Armengol, primero, y Gómez de Celis, después, le dijeron que no tenía el turno de palabra, el parlamentario de Vox subió a la tribuna reservada a los miembros de la Mesa del Congreso. En una primera ocasión se encaró con una letrada y en la segunda increpó al propio Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión. Frente a los aspavientos, Gómez de Celis temió ser agredido físicamente y expulsó al diputado, por lo que no pudo participar en el resto de la sesión. La presidenta ha denunciado ante los periodistas que "el incidente pasó todos los límites de lo que es asumible en una institución democrática".

En el texto que Armengol ha llevado a la Mesa del Congreso, se explica que se aplicó el artículo 104, el cual habilita a la Presidencia a expulsar a un diputado, y advierte a Sánchez García que no va a tolerar conductas como las vividas el pasado martes y que estas serán "respondidas con las actuaciones más enérgicas que permita la normativa vigente". Actualmente, el reglamento del Congreso, en su artículo 106, plantea que a aquellas personas que promuevan "desorden grave" serán expulsados y la Presidencia les "suspenderá, además, en el acto en su condición [de diputado] por plazo de hasta un mes". A esto, se añade que la Mesa puede "ampliar o agravar la sanción".

Herramientas a futuro

"Los ataques al Parlamento, a su Reglamento o a su Presidencia no son casuales. Son el inicio de una coreografía que siempre acaba igual: con un ataque frontal a la democracia. De ahí que no quepa considerar que la actuación del Sr. Sánchez García sea una simple falta de educación o una mera vulneración de la cortesía parlamentaria", denuncia la presidenta del Congreso en el escrito que ha sido aprobado por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa y que ha contado con el 'no' del PP. La propia Armengol ha explicado que también ha pedido a los partidos que bajen "el tono de crispación" que "no se adecúa con lo que piden los ciudadanos".

Para hacer frente a esta deriva, Armengol ha propuesto a los grupos parlamentarios que estudien una reforma de los reglamentos para que haya "una herramienta más eficaz para dar respuesta a las situaciones de conflictividad que se puedan producir en el curso de las sesiones parlamentarias". La presidenta de la Cámara Baja ha trasladado este texto a todas las fuerzas parlamentarias en la reunión de la Junta de Portavoces. Según fuentes parlamentarias presentes, solo PP y Vox se han mostrado contrarios, mientras que los socios del Ejecutivo han defendido la iniciativa.

Ante este debate, fuentes del PP explican que han intentado llegar a un acuerdo presentando su propia propuesta que "ampliaba en varios puntos" la de Armengol y "reflejaba mejor la realidad del Congreso". El texto de los conservadores eliminaba varios aspectos, como la petición de una reforma del reglamento de la Cámara Baja. En su lugar, los conservadores instaban a la presidencia a emplear las herramientas ya previstas para "garantizar el respeto al orden y al decoro durante las sesiones y el respeto a los derechos fundamentales en el funcionamiento ordinario de la Cámara".

Desde Vox, su portavoz, Pepa Millán, ha criticado que el foco solo se haya puesto en su parlamentario y no en el diputado de ERC que profirió esos comentarios contra Sánchez García.

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