El alcalde de Alicante, sobre las imputaciones de Les Naus: "Entendemos la resolución, debe responder todo aquel que haya accedido a las viviendas de forma irregular"

Respeto a la justicia y sin respuesta ante los casos más delicados. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha atendido este miércoles a los medios antes de participar en la presentación del informe sobre el “Impacto del cambio climático en el turismo”, un acto celebrado en el Palacio del Portalet. Lo ha hecho minutos después de que se dieran las primeras quince imputaciones judiciales relacionadas con el escándalo de Les Naus, destapado por INFORMACIÓN a finales de enero, para mostrar su “máximo respeto a las decisiones judiciales”.

Según ha defendido, “por parte del Ayuntamiento, desde el primer minuto” han ofrecido “toda la colaboración” y han “aportado al juzgado todo lo que se ha solicitado y todo lo que” entendían que había que “aportar”. Además, dice “entender perfectamente” la resolución, ya que “encuadra dentro de lo que”, según él, transmitió “desde un principio: que responda todo aquel que haya accedido a las viviendas de forma irregular”.

Entre las imputadas se encuentra la actual jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, que dimitió como directora general tras desvelar este medio que sus dos hijos y un sobrino tienen casas en Les Naus. Preguntado por si apartará a la imputada de su cargo actual, Barcala se ha negado a contestar. “No voy a hacer absolutamente ninguna valoración”, ha contestado, justificando que “la juez está actuando, esa actuación es la que tendrá o no consecuencias y en base a eso se tomarán decisiones”.

Por otra parte, Barcala también ha sido preguntado por si se arrepiente de haber elegido a Rocío Gómez como número tres de su candidatura en las últimas elecciones municipales, posición que le dio acceso a liderar la Concejalía de Urbanismo, de la que dimitió tras publicar este medio que se había beneficiado de una vivienda en Les Naus. “No voy a contestar a esas preguntas”, ha afirmado, pese a que admitió que la ex edil se había “equivocado” en la última ejecutiva del PP local, celebrada el pasado viernes.

Además, el regidor ha recordado la existencia actual de dos comisiones de investigación, una en el propio Ayuntamiento y otra en las Cortes, comprometiéndose a comparecer en ambas. “Allí responderé y, por respeto a los miembros de esas comisiones, cualquier explicación al respecto me la reservo para entonces”, ha dicho.

Cuando ha citado las comisiones de investigación, el alcalde ha sido preguntado por la ocultación de la voluntad de dos técnicos a contestar por escrito en este órgano y de otro más por cambiar la hora de la comparecencia, cosa que ha negado. “Es una falsedad y no voy a decir nada más”, ha dicho, emplazando al vicealcalde, Manuel Villar, a que dé explicaciones “el próximo martes” en la comisión municipal, pese a que la próxima sesión del órgano se celebrará el viernes, día en el que el martes Villar se comprometió a dar explicaciones sobre estos hechos que él también negó.

Por último, el alcalde también ha sido preguntado sobre si facilitará el resultado de los expedientes abiertos a los funcionarios, algo que según él es “materia absolutamente reservada”, puntualizando que “los primeros que no contestan y no lo permiten son los propios funcionarios”.