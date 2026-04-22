El exgerente del PSOE reconoce en el Supremo que Ábalos se autorizaba a sí mismo sus gastos y los de su equipo en el partido

Los pagos en metálico realizados por el PSOE a dirigentes y colaboradores para compensar gastos por adelantado han vuelto a centrar los interrogatorios en el juicio que se celebra contra el exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, pese a ser un asunto del que no se acusa en esta causa y sigue investigándose en la Audiencia Nacional. Sí es clave en este juicio el origen del efectivo que tanto el ex secretario de Organización como su asesor Koldo García pudieran manejar.

El exgerente del partido, Mariano Moreno, ha reconocido a preguntas de la acusación popular que Ábalos se autorizaba "a sí mismo sus gastos y todos los generados por la secretaría de Organización". Preguntado, en alusión a lo señalado en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, si se dieron a Koldo "chistorras" (billetes 500 euros) por razón del cargo sin que hubiera justificación, el testigo ha puesto en duda la validez de dicho informe.

"Lo que sí le puedo decir es que la caja del PSOE seguía un mecanismo en el que yo solicitaba de tesorería el dinero, el banco enviaba a una empresa de seguridad con el dinero y nunca pedimos ni billetes de 500 ni de 200 ni de 100 euros, nunca", ha manifestado al respecto.

El abogado de la acusación particular, Alberto Durán, ha insistido durante el interrogatorio sobre la mecánica de estos pagos, ante lo que el Moreno ha señalado que "existían normas" y que eran las mismas para los pagos por transferencia, que eran el 99,4 por ciento durante el tiempo en el que él fue gerente, que para las compensaciones en metálico, que eran el resto. No obstante, ha reconocido que en 2020 cambiaron parte de la política de gastos, al proponer una limitación de pagos en efectivo que se aprobó en septiembre de dicho año: cualquier pago en metálico tenía que tener un límite de 1.000 euros.

Además, según su testimonio, únicamente se podía compensar gastos previamente autorizados que deberían tener una tipología determinada, como gastos de viaje, de representación o de actividad, y eran fundamentalmente comidas, cenas, algunos de alojamiento y transporte o peajes, gasolina.etc… Además, debían adjuntarse los recibos y tickets y obtener una autorización de la propia gerencia "para el ok final". En cuanto a los ingresos de la caja procedían, al cien por cien, de las cuentas del Partido Socialista, con excepción de la venta de 'merchandising'.

Cuando llegó su turno la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, ha preguntado al ex gerente por algunas liquidaciones, un total de nueve, que Koldo pasó al partido por gastos por adelantado y que superaban en mucho esos 1.000 euros a los que se había referido anteriormente. En respuesta a esta pregunta, Moreno ha señalado que depende si lo que se pasa es un periodo de varios meses o se presenta un ticket determinado por un gasto muy elevado. La fiscalización, en todo caso, no le correspondía, y aunque el Tribunal de Cuentas dispone de todos los asientos contables, el partido guarda los originales de todos los tickets y gastos.

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en el banquillo de los acusados durante el juicio en el Tribunal Supremo / Pool

Según Moreno, cuando había campañas electorales los gastos se incrementaban y había que ajustar la tesorería. Sobre si algunos de los gastos pasados por Ábalos alguna vez le parecieron desproporcionados, ha manifestado que firmó todas las que me pasaron, si bien en alguna ocasión pudo preguntar "por algún ticket específico". En este sentido, ha recordado una factura por 700 euros en Vigo, la más alta que recuerda, aunque era por una comida para 14 personas.

La defensa sugiere descontrol

También ha sido llamada a declarar este miércoles Celia Rodríguez, la trabajadora que realizó las entregas de sobres con billetes que fueron recogidas por el asesor del ministro Koldo García e incluso por su hermano Joseba y la que fuera su esposa en la sede madrileña de Ferraz. La acusación popular renunció a su testimonio, pero no así la defensa, interesada en sugerir la existencia de cierto descontrol en la gestión de gastos por parte del PSOE que pudiera justificar el manejo de efectivo por parte de sus clientes, o al menos la tenencia por parte de Koldo de dinero derivado de todos los gastos pertenecientes a la Secretaría de Organización.

Sin embargo, durante su declaración, la secretaria ha relatado que Koldo le entregaba un sobre con los tickets, indicando cuáles eran los de Ábalos y cuáles los de la Secretaria de Organización, y ella se limitaba a sumarlos y bajarlos a administración para que le abonaran el importe. Entonces se lo devolvía "normalmente a Koldo o al señor Ábalos", y a veces avisaba para recogerlo a la esposa del primero, Patricia Úriz.

El control del Tribunal de Cuentas

Al comienzo de la sesión de la tarde, la defensa de Jose Luis Ábalos ha interrogado la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano sobre el análisis realizado por el órgano contable sobre las contrataciones de Puerto del Estado y Adif para la compra de mascarillas. Chicano ha señalado que se fiscalizaron en total más de 121 entidades públicas, además de comunidades autónomas y ayuntamientos y concluyeron que se acomodaban a la regulación específica en pandemia, que era excepcional de emergencia y "mucho más laxa".

Los informes no son de la propia Chicano, según la propia presidenta del Tribunal de Cuentas ha querido puntualizar, sino de un equipo colegiado y ella los firma. De hecho, la presidenta no puede intervenir ni hacer siquiera una valoración o apreciación sobre su contenido. "Quizá la hemos traído aquí de forma inadecuada", ha reconocido el abogado Mariano Turiel. No obstante, Chicano ha ratificado las conclusiones de los informes, y específicamente en lo señalado en relación con las mascarillas compradas por Transportes. También ha ratificado una de las conclusiones, relativas a que los precios pagados por el Ministerio de Ábalos por las mascarillas fueron inferiores a lo que abonaron por este producto otras administraciones públicas.

En legislación de emergencia, ha señalado, no se comprobó si las empresas adjudicatarias estaban al corriente de los pagos a Hacienda o a la seguridad social. "Por eso se recomendó que, en lo sucesivo, los contratos de emergencia deban atenerse a criterios de solvencia", ha manifestado Chicano.

El abogado de la acusación popular ha advertido a la testigo que, según el análisis del Tribunal de Cuentas, en el análisis del expediente de Puertos del Estado constató que no hubo concurrencia de ofertas para las mascarillas, si bien Chicano insiste en que el Tribunal de Cuentas lo que analiza es la adecuación de legalidad y se recomendaron buenas prácticas en el futuro, como valorar la solvencia de las empresas con las que se contrate. Sobre el contrato de Adif, la acusación popular ha señalado que el informe del Tribunal de Cuentas subrayó que se había exigido un pago por adelantado, luego sustituido por depósito en un banco. Chicano ha reconocido que no suele ser habitual.

Empresarios

Posteriormente ha entrado en la Sala Juan Carlos Cueto, que se ha definido como mero "trabajador del grupo Cueto". Se trata del administrador de Soluciones de Gestión, la empresa que obtuvo los contratos millonarios de mascarillas. Al estar encausado en la parte del procedimiento aún bajo investigación en la Audiencia Nacional, se ha acogido a su derecho a no declarar.

José Ángel Escorial, administrador de Soluciones de Gestión en el momento de los hechos, que ha ratificado la firma de los contratos de Puertos del Estado y Adif en nombre del dueño, Íñigo Rotaeche. Fue este directivo el que le dijo que se estaban mirando estas oportunidades de negocio, sin tener nada que ver con la adjudicación. A del fiscal Anticorrupción, este testigo ha manifestado que Soluciones de Gestión contrató a las empresas de Aldama como asesor en la gestión de los contratos en Transportes es especial por la contratación del transporte aéreo. Ha dicho desconocer si la oportunidad de negocio llegó por Rotaeche o por Aldama.

Comprobaciones en Carreteras.

Ha cerrado la ronda de testigos de este miércoles Juan Fernández Palomino, actual director general de Carreteras, que no coincidió en el tiempo con ninguno de los acusados. Le ha llamado la defensa de Ábalos por una nota que elaboró su departamento a finales de 2024 cuando se publicaron noticias con sospechas en la contratación de obras en carreteras.

Noticias relacionadas

El objetivo era recopilar información sobre dichas adjudicaciones, y se concluyó que la tramitación fue correcta y que únicamente en seis casos se realizaron durante el mandato de Ábalos, si bien muchos de ellos eran modificados de expedientes anteriores. A preguntas de la acusación popular, sin embargo, el director de Carreteras ha reconocido que se limitó a recopilar información, pero no se valoró si estas adjudicaciones obedecieron o no a presiones externas.