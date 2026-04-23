Gobierno y PSOE sostienen que Rajoy "dio instrucciones" en 'Kitchen' tras su declaración judicial: "A Sánchez le habrían sentado en el banquillo"

Las imágenes de Mariano Rajoy sentado ante un tribunal negando casi todas las acusaciones y no recordando muchos acontecimientos relacionados con la trama Kitchen, incluidos sus propios mensajes de móvil de apoyo a Luis Bárcenas, prueban, para el Gobierno y el PSOE, su participación en la operación para tapar la corrupción del PP durante sus años al frente del Partido Popular y del Ejecutivo.

Varios ministros y la dirección del PSOE trataron este jueves de devolver al PP los ataques que llevan meses recibiendo por los casos de corrupción vinculados a José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García. Desde el Gobierno consideran ahora probado que Rajoy "no solo conocía esa operación, sino que estaba, digamos, dando instrucciones", como aseguró el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en TVE. Y exigió que "la justicia sea igual para todos". Los socialistas consideran que la declaración de Rajoy como testigo en el juicio fue "una vergüenza" y "dejó en evidencia" ante todos los españoles "su implicación en la trama" para borrar las pruebas de su corrupción.

Tanto López como el titular de Transportes, Óscar Puente, denunciaron también una supuesta doble vara de medir de la justicia cuando los casos de corrupción afectan al PSOE o al PP. Por eso ambos exigieron que "la justicia sea igual para todos". "No vaya a ser que veamos instrucciones claramente inquisitoriales o condenas sin pruebas y solo con hipótesis y luego veamos cómo no hay condenas con todas las pruebas del mundo", añadió el también secretario general del PSOE de Madrid.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, saluda al primer presidente de la Junta de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid, este jueves en Villalar (Valladolid). / Claudia Alba / Europa Press

Desde Villalar de los Comuneros, en Valladolid, donde acudió para celebrar el Día de Castilla y León, Óscar Puente aseguró a los periodistas que le resulta "absolutamente sorprendente, por no decir inaceptable" que Rajoy no esté siendo juzgado por su presunta implicación en la trama de espionaje y de utilización de la Policía Nacional para borrar pruebas del caso Gürtel. "Con la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte", añadió, "a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo", informa Efe.

"Estructura para la corrupción"

También desde Valladolid, el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, aseveró que se demuestra ahora que "el PP era toda una estructura para la corrupción y encima de utilización del propio Estado para intentar tapar esa corrupción". El histórico socialista vasco recordó que "ya hay una sentencia que condena como organización criminal al PP".

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, por su parte, denunció "la amnesia" de Rajoy, que calificó de "indecente". Por ello, exigió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "no siga escondiéndose" y que "aclare si va a exigir a Mariano Rajoy que abandone el PP", como hicieron los socialistas con José Luis Ábalos o Santos Cerdán, ahora fuera de la formación socialista.

Torró también exigió que la justicia sea ahora "igual para todos": "Es evidente que la prioridad del PP no es nacional, es patrimonial, y eso lo saben todos los españoles". "Es el momento de que la justicia haga justicia y sea igual para todos", concluyó la número tres del PSOE.