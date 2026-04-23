La jueza de la dana asume que Mazón no tuvo responsabilidad en la falta de coordinación

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha constatado en un auto dictado este miércoles que la falta de coordinación en el Gonbierno valenciano el día de la dana "ha sido certificada" por las diferentes Consellerias, que no recibieron ninguna orden ni instrucción por parte de la de Justicia, encargada de las emergencias. Así, la resolución, que deniega la declaración como testigos de los consellers de Educación y de Agricultura, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina respectivamente, asume el criterio del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) y exime al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, de esa falta de coordinación, de la que eran responsables la entonces consellera Salomé Pradas y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa.

La jueza reproduce en el auto los oficios remitidos por ambas consellerias en respuesta a un requerimiento judicial. El subsecretario de Agricultura comunicó al tribunal que, tras recabar información entre todos los órganos directivos del departamento, "no consta recibida solicitud de cooperación ni de adopción de medidas de protección a los ciudadanos por la Dana de 29 de octubre de 2024". En idéntico sentido se pronunció la Secretaría Autonómica de Educación, que tras las "oportunas comprobaciones en los registros y sistemas de gestión" concluyó que "no consta la recepción de solicitud de cooperación, solicitud de adopción de medidas de protección ni comunicación alguna procedente de los órganos mencionados en relación con los hechos indicados, ni, en consecuencia, la emisión de ninguna respuesta".

La resolución precisa, no obstante, que la responsabilidad de esa coordinación no recaía sobre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tal y como ha fijado ya el TSJCV, sino sobre "los responsables del Plan Especial de Inundaciones, en las dos fases por las que atravesó la emergencia", sobre la que, recuerda, "nunca se declaró la situación de emergencia catastrófica". De esta manera, insiste enque el análisis de la coordinación "ha de constatarse por la existencia de órdenes, comunicaciones que de forma expresa atendieran al riesgo derivado de la Dana, con origen en quienes ostentaban la posición de garante, que eran los directores del Plan". Es decir, Pradas y Argüeso.

Con ese razonamiento, Ruiz Tobarra deniega la petición formulada por Compromís para que declararan como testigos el conseller de Educación y el conseller de Agricultura a fecha de la catástrofe, al considerar que ninguno de los dos participó en la reunión del CECOPI ni presencialmente ni de forma telemática, y que sus testimonios no podrían versar sobre los extremos relevantes para la instrucción.

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