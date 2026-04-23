Nuevo choque entre los peritos de la Guardia Civil y de la defensa de Cerdán sobre la autenticidad de los audios de Koldo

La sesión de la tarde del juicio contra el ex ministro José Luis Ábalos se ha centrado en el análisis pericial de varias grabaciones que fueron incautadas al asesor de Transportes Koldo García en varios de sus dispositivos electrónicos, cuyo contenido sustenta en gran medida la acusación y que según la defensa han podido ser manipulados.

Los expertos de la Guardia Civil y los de parte --contratados por la defensa del 'ex número tres' del PSOE Santos Cerdán, que a día hoy está siendo investigado por la Audiencia Nacional-- han vuelto a manifestar sus discrepancias sobre la autenticidad de los audios analizados.

Ya en fase de instrucción, el pasado mes de diciembre, el juez Leopoldo Puente escuchó conjuntamente los guardias civiles de Criminalística y a los peritos propuestos por Santos Cerdán antes de que la parte de la investigación que le afecta fuera desgajada del procedimiento en el Supremo. Las conclusiones alcanzadas por los dos grupos, que este jueves han sido ratificadas ante el tribunal fueron dispares: los agentes para negar cualquier manipulación y los propuestos por la defensa para sostener que existen dudas.

Los agentes convocados han valorado concretamente ocho audios captados por una grabadora que ahora son objeto de la Audiencia Nacional. La pericial ha estado a punto de no celebrarse después de que la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, solicitara su suspensión al no ser las grabaciones objeto de este procedimiento.

Para la defensa, únicamente cabría preguntar a los expertos si de sus informes podría deducirse si "se ha podido acreditar o no la cadena de custodia" relativa al contenido de los audios analizado. Esta situación ha provocado un debate en la el tribunal, que se ha retirado a deliberar unos minutos sobre la procedencia la prueba después de que la acusación popular llegara a insinuar una posible "mala fe procesal" por parte de la defensa. Finalmente, los expertos han podido ser preguntados.

Autenticidad de las grabaciones

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, retomó las preguntas que fueron interrumpidas antes del debate, y en dicho momento los peritos han ratificado la autenticidad de las grabaciones atribuidas al asesor de Ábalos. "No hemos encontrado ninguna muestra de la manipulación de los audios", ha señalado uno de los expertos de la Guardia Civil.

Sobre la existencia de grabaciones realizadas por dos sistemas operativos distintos, según los agentes de Guardia Civil no afectan a la credibilidad de los archivos, pues lo que hubo fue una actualización del sistema operativo que no significa que hubiera ninguna manipulación.

De ello ha discrepado uno de los peritos de parte (que únicamente analizó seis archivos, los únicos que les trasladó la defensa) que ha advertido que no discuten el volcado de datos que se hizo en su día en sede judicial por la Guardia Civil, si bien querían poner de manifiesto que nada se sabe de la cadena de custodia previa a dicho volcado y que nunca pudieron acceder a los originales. Plantean que las grabaciones pudieron ser introducidas desde otros dispositivos mediante un programa espía o desde la 'nube'.

Perito indultado

En este punto, la defensa del Partido Popular, que ejerce el letrado Alberto Durán, ha preguntado a uno de los peritos de parte si había sido condenado por falsificación documental y posteriormente indultado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El experto le ha respondido que ello ocurrió hace más de 25 años y que desde entonces ha estado colaborando con la administración en diferentes estudios técnicos.

En su informe los guardias civiles señalan concretamente que "no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos" que apunten a ninguna manipulación en las grabaciones analizadas, por lo que, a su juicio, "no se han obtenido argumentos que desvirtúen la hipótesis de autenticidad". El dictamen de los agentes, de carácter muy técnico, agrega que no habían apreciado "argumentos que desvirtúen la hipótesis de autenticidad" de los archivos, aunque en dos aparecía una "diferente tasa de bits y frecuencia de muestreo" y admitían una "inconsistencia de fecha del equipo con trazabilidad temporal directa".

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado / Eduardo Parra - Europa Press

Los expertos propuestos por Santos Cerdán mantienen, sin embargo, que no podían descartar que los archivos de audio con sus conversaciones con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos fueran "procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad". En la sesión de este jueves, uno de ellos ha llegado a señalar, ante el planteamiento de diferentes posibilidades por el fiscal, que "todo es posible".

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El análisis de la calidad técnica de los audios evidencia, según los expertos contratados por Cerdán, que estos "no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor", puesto que presentan niveles bajos de relación señal-ruido, pérdidas de frecuencia y solapamientos acústicos que comprometen la fiabilidad del análisis vocal.