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Rajoy: "La ruptura con Bárcenas se produjo porque llegamos a la conclusión de que no era trigo limpio"

Rajoy: "La ruptura con Bárcenas se produjo porque llegamos a la conclusión de que no era trigo limpio"

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Rajoy: "La ruptura con Bárcenas se produjo porque llegamos a la conclusión de que no era trigo limpio"

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

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