Tribunales
Mouliaá vuelve a dar plantón a Errejón y no acude al juzgado por la querella por calumnias presentada en su contra
El exportavoz parlamentario de Sumar denunció a la actriz por achacarle haber intentado manipular a testigos, acusación rechazada por el magistrado
La actriz Elisa Mouliaá ha vuelto a dar plantón al juez Arturo Zamarriego que la había citado, y rechazado su petición de suspensión, por la querella por un delito de calumnias que presentó en su contra el exportavoz parlamentario de Sumar Iñigo Errejón, después de que el magistrado descartara la acusación relativa a que él había manipulado a determinaados testigos que ella había realizado a través de redes sociales.
La citación de Mouliaá era la segunda que se producía en calidad de querellada e intentó hasta el último momento que se suspendiera al ester de baja o haber cambiado de abogado hace unos días. Errejón, que considera que se trata de una "estrategema", en el que la actriz está siendo "instrumentalizada" para prolongar el procedimiento, reclamó al juez que en caso de que no acudiese adoptase "las medidas oportunas para hacerla comparecer judicialmente [...], incluso de forma coercitiva, si fuera necesario, a la vista de las expresas y públicas intenciones de la querellada de no comparecer al llamamiento judicial de esa fecha ni de cualquier otra que señale este órgano".
En los últimos días, Mouliaá optó por designar a una nueva abogada, Elena Vázquez, que pidió el archivo de la causa al considerar que no hay delito porque no hubo "falsedad consciente, ni ánimo de difamar". El expolítico de Podemos también había reclamado que se comprobase si el motivo por el que tampoco acudió a la citación anterior, una intervención quirúrgica de su abogado anterior, Alfredo Arrién, se había producido realmente.
A su llegada a los tribunales madrileños, ha reclamado que la justicia haga a Mouliaá "responder por tantas mentiras y difamaciones", informa Europa Press, y que ello "suceda más pronto que tarde".
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