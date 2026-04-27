El Congreso reclama más examinadores de tráfico para Cataluña, pero rechaza traspasar la gestión a la Generalitat

Cerca de 85.000 catalanes están en lista de espera para realizar el examen de conducir, ha denunciado este lunes la diputada de ERC Inés Granollers, esgrimiendo los datos de Federación de Autoescuelas de Catalunya. Una cifra con la que ha defendido la necesidad de incrementar el número de examinadores para poder dar respuesta a todas las solicitudes. PP y PSOE, sin llegar a defender la propuesta, se han abstenido, dando vía libre a la iniciativa. No obstante, no han hecho lo mismo con las peticiones de los republicanos de traspasar las competencias en esta materia a la Generalitat.

"Incrementar de forma inmediata y suficiente el número de examinadores destinados a Cataluña, con el objetivo de reducir la bolsa de alumnado pendiente de realizar la prueba práctica", reza el texto que ha salido adelante con el 'sí' de Sumar, ERC y Junts y ante la abstención de populares y socialistas en la comisión de Seguridad Vial del Congreso. Además, la proposición no de ley, la cual carece de carácter vinculante, exige que el número se aumente en la "cantidad adecuada" para solventar la lista de espera en el plazo de tres meses.

Gestión y medidas

Donde no han logrado la abstención necesaria de los dos grandes partidos es en el segundo y tercer punto de la iniciativa. Primero, planteaban que se hiciera un "encargo de gestión con el Servei Català de Trànsit", dependiente del departamento de Interior de la Generalitat, para que pueda "asumir funciones de apoyo en los procesos de examinación" y poder atajar la demanda actual que no está recibiendo respuesta por parte de la administración central.

Por otro, que se realizase "un traspaso completo al Servei Català de Trànsit de los medios y competencias en materia de organización y realización de todos los exámenes y pruebas para obtener permisos y licencias de conducción en Catalunya". Además, recalcaban que dicho punto debería hacerse "efectivo en el plazo máximo de doce meses". En este caso, PP y PSOE se han opuesto, junto con Vox, y solo han votado a favor Sumar, ERC y Junts.

El diputado del PSOE Manuel Arribas ha explicado que resulta "un tanto contradictorio" que los republicanos catalanes pidan a la vez que el Estado contrate a un mayor número de examinadores y que las competencias vayan a manos de la Generalitat. Además, ha explicado que ya se han tomado ciertas medidas, como que haya exámenes los sábados o la descentralización de las oposiciones para intentar poner solución a la larga lista de espera.

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Más contundente ha sido el parlamentario del PP Ángel Ibáñez que, pese a dar la razón a ERC respecto a cuál es el problema, se ha opuesto de manera tajante a la "descentralización" de las competencias. Así, ha denunciado que el colapso que se vive en Catalunya se da también en otras partes del territorio y que es "consecuencia directa de la mala gestión" del Gobierno de Pedro Sánchez y no del modelo competencias existente.

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