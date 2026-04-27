El ‘diputado raso’ Carlos Mazón: cinco meses, cero iniciativas

Este lunes 27 de abril se cumplen cinco meses del pleno de investidura que elevó a Juanfran Pérez Llorca como nuevo ‘president’ de la Generalitat, y de la que Carlos Mazón salió convertido en nuevo diputado raso, con escaño en la última fila de la bancada popular.

El ‘expresident’, que disfruta de asesor, conductor, coche oficial y oficina en calidad de antiguo inquilino del Palau, todavía no se ha estrenado en su nueva faceta. Ha asistido a todas las sesiones plenarias celebradas desde entonces en las Corts, pero no todos los días. Su presencia, de hecho, ha sido más bien puntual y evitando la coincidencia con el nuevo jefe del Consell. Tampoco ha habido reuniones de la Comisión de Reglamento, en la que le situó Llorca como portavoz del PP para redondearle el sueldo hasta los 62.000 euros, aproximadamente. Cabe destacar que esta comisión, que despacha asuntos internos de la Cámara, no se ha reunido en los dos años largos que lleva esta legislatura.

Quien tampoco tiene anotada ninguna iniciativa en su contador parlamentario es la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien, como Rita Barberá en su tiempo, cuenta con el privilegio del partido de mantener la doble condición. En estos 33 meses de la XI legislatura autonómica, Catalá no ha hecho ni una pregunta en el pleno, ni oral ni escrita, ni ha registrado una proposición no de ley ni una solicitud de documentación. Tampoco ha intervenido, ni desde la tribuna ni desde su escaño, en lo que va de mandato.

Son muy pocos los diputados de las Corts que todavía no han protagonizado ni una iniciativa. Incluso la presidenta de la cámara, que arbitra la actividad, ha tomado parte. En concreto, la voxista Llanos Massó firmó una proposición no de ley en defensa del turismo de negocios y de reuniones. Algunos miembros de la Mesa de las Corts tampoco se han estrenado, aunque en ese caso se justifica por la ‘neutralidad’ del puesto que ocupan. Tienen otras tareas. Son muchos los diputados que compatibilizan el puesto (y salario) en el parlamento con obligaciones en ayuntamientos, aunque no siempre se da el caso.

En el lado contrario de la balanza, algunos diputados han presentado miles de iniciativas. Como siempre ocurre, el trabajo se concentra en la oposición, donde se concentran las labores de fiscalización. Eso sí, se detecta una clara diferencia entre la izquierda y Vox, aliado del PP: Socialistas y Compromís han registrado 38.000 y 15.000 iniciativas frente a las 3.000 de Vox. De la bancada popular han llegado 1.349, con un promedio de 33 iniciativas por diputado. Cada uno ha preparado una al mes en lo que va de legislatura.

El PSPV suma casi 40.000 iniciativas

En el PSPV la media es de 1.235 iniciativas por diputado, sumando las preguntas orales o escritas, las Proposiciones No de Ley, peticiones de documentación, interpelaciones a consellers o comparecencias en comisión. En este grupo sobresale José Luis Lorenz, encargado de temas educativos, con más de 5.000, así como Rafa Simó, María José Salvador o Alicia Andújar, que está fiscalizando cada aspecto de la dana con cientos de preguntas y solicitudes de documentación. Los portavoces de los partidos también suelen destacar por números, al firmar la mayoría de las iniciativas junto a sus parlamentarios. José Muñoz, síndic del PSPV, suma casi 3.000 y Joan Baldoví roza las 3.400.

Respecto a horas de intervención en Pleno, después del síndic José Muñoz, Andújar es la única que sobrepasa las cinco horas en el PSPV, seguida a corta distancia por José Chulvi, José Luis Lorenz y Mercedes Caballero. En Compromís, destacan, además de Baldoví, Isaura Navarro, Carles Esteve y Gerard Fullana.

¿Cómo puede haber diputados con unos números que le permiten hacer casi cinco iniciativas la día, incluido domingos y fiestas de guardar? Básicamente, porque muchas de las peticiones de documentación, por ejemplo las que preguntan por el estado de un plan de inversiones, aunque sean la misma, se fraccionan en tantas peticiones como proyectos sean por los que se requiere información, lo que dispara los registros.

Los hay especialmente inquisitivos, con un seguimiento constante de sus temas, y que repiten cada trimestre las solicitudes para fiscalizar subvenciones o contratos, y también realizan un sinfín de preguntas escritas muy precisas para evitar que la conselleria se ampare en vacíos de la petición. El PSPV suma casi 40.000 iniciativas superado el ecuador de la legislatura.

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En Compromís, por su parte, salen a más de mil intervenciones por parlamentario, con Isaura Navarro, al margen del síndic Baldoví, como la más activa. Son 2.829 iniciativas. Por último, en el banco de la oposición, Vox es el menos incisivo, con 237 iniciativas por parlamentario.

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