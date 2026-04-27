Comunicado oficial de Zarzuela: la princesa Leonor estudiará la carrera de Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III de Madrid

La princesa Leonor empezará el próximo curso la universidad tras completar los tres años de formación militar. Según ha informado la Casa del Rey este lunes en un comunicado, la heredera del trono realizará el grado de Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III de Madrid. Estos estudios tienen una duración de cuatro años y los realizará en el Campus de Getafe, municipio pegado al sur de la capital, a 22 kilómetros del Palacio de la Zarzuela.

La Princesa de Asturias, estas semanas atrás, durante su segundo vuelo en solitario realizado durante su periodo de formación en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia). / CASA DEL REY

La hija mayor de Felipe VI y Letizia presentó hace unas semanas la solicitud para ingresar en este centro y ha sido una de las personas seleccionadas en el proceso de “admisión temprana” que esta institución abre cada año para los estudiantes que han cursado bachillerato en el extranjero. Leonor realizó esos dos años en el UWC Atlantic College de Gales (2021-2023), el mismo centro privado elegido después por su hermana, Sofía.

Leonor y sus padres han decidido continuar la formación en Madrid, tras cinco años fuera de la capital, y en una institución pública, igual que su padre. El Rey estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid; la infanta Cristina hizo Ciencias Políticas, en la Complutense (también pública), y la infanta Elena cursó Magisterio en una universidad privada de la capital. La reina Letizia se licenció como periodista en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense.

La infanta Sofía ya está estudiando desde este curso también algo similar, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, aunque ella ha elegido la universidad privada Forward College. Su grado es de tres años y se desarrolla, por este orden, en tres capitales: Lisboa, París y Berlín.

Proceso de selección

Un comité de evaluación --compuesto por media docena de personas y encabezado por el rector de la Carlos III, Ángel Arias-- ha examinado estos días los expedientes de todos los aspirantes y ha resuelto favorablemente la solicitud de Leonor. Esta vía especial de “admisión temprana” de la Carlos III para los jóvenes que han estudiado fuera supone la entrada, aproximadamente, de 300 estudiantes cada año, de los 4.000 de nuevo ingreso (4.234, en 2025). Por sus normas internas, el número de alumnos que pueden entrar por este cauce no puede suponer más del 8% del total. La Universidad Carlos III de Madrid es la pública más ‘internacional’, con la mayor oferta de estudios bilingües.

Según el comunicado de la Casa del Rey, Felipe VI ha informado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del "nuevo periodo de la formación académica" de la Princesa de Asturias.

El Rey Felipe VI, Letizia y la princesa Leonor durante la celebración de la Pascua Militar, este pasado enero. / JUANJO MARTÍN / EFE

Leonor, como la mayoría de los que realizaron el bachillerato en el extranjero, no hizo la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU, la antigua selectividad) a su vuelta a España ni ahora. Tampoco ha realizado las Pruebas de Competencias Específicas (PCE), la llamada ‘selectividad para extranjeros’. Algunas universidades, como la Carlos III, tienen en cuenta los expedientes completos de bachillerato y, en el caso de la Princesa de Asturias, también se han podido valorar los expedidos por las academias militares. Según fuentes de la Zarzuela, las notas de la joven son “brillantes”, tanto las de Gales como las que ha conseguido en los dos ejércitos por los que ya ha pasado (Tierra y Armada). En estos momentos está acabando su formación en el Ejército del Aire y del Espacio, en la Región de Murcia y ya ha realizado su segundo vuelo en solitario.

Clases complementarias

Como informa la universidad en su página web, esta carrera en la Carlos III ofrece “un equilibrio entre las materias obligatorias relativas a la Ciencia Política y una atractiva gama de temas metodológicos, jurídicos, económicos y sociológicos que las complementan”.

Fuentes de la Zarzuela explican que Leonor complementará algunas asignaturas con profesores particulares, para ampliar algunos conocimientos en materias que serán clave en su futuro papel como jefa de Estado. Sería el caso, por ejemplo, de Derecho Constitucional, Políticas Públicas o Administración Pública, asignaturas que solo duran un cuatrimestre cada una en el actual plan. Cada año, habrá algunas materias que podrá elegir cursarlas en inglés, aunque el grueso en esta carrera se imparte solo en español.

La heredera del trono y sus padres han decidido que lo mejor era tener un grado homologado, en vez de hacer unos ‘estudios ad hoc’, con asignaturas de varias carreras. El objetivo es que, como su padre, pueda vivir la experiencia universitaria de la manera más natural posible y que se mezcle con jóvenes de su generación, aunque a la mayoría le sacará tres años, los que ha pasado en los ejércitos.

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La voluntad de la Casa del Rey es que Leonor se centre en la carrera los próximos cuatro años y mantenga limitada su actividad institucional, como hasta ahora, cumpliendo con sus compromisos ineludibles (Premios Princesa de Asturias o Princesa de Girona), pero sin añadir mucho más a su agenda oficial.

Leonor y sus padres, el 24 de octubre de 2025, en los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor, en Oviedo. / Ballesteros / EFE