Las tres comunidades más pobladas concentrarán más de la mitad de las 200 nuevas plazas de fiscales

Las tres comunidades autónomas más pobladas, Andalucía, Cataluña y Madrid, concentrarán más de la mitad de las 200 nuevas plazas de fiscales que el Gobierno va a aprobar próximamente, según el reparto territorial pactado entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Además, el número de fiscales en todas ellas crecerá en mayor medida que la media nacional, como ha destacado en rueda de prensa el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En total, Andalucía tendrá 38 nuevas plazas, lo que supondrá un incremento del 7,44% de su plantilla actual; Cataluña tendrá 35, con lo que crecerá su plantilla un 8,01%, y Madrid asumirá 32 nuevos fiscales, lo que implica aumentar su plantilla un 9,38%. Además, la comunidad que más verá crecer su plantilla en términos relativos será Murcia, con siete nuevos fiscales, lo que supone una subida del 9,72%.

En una visita a la sede ampliada de la Fiscalía General del Estado, Bolaños ha presumido de que este Gobierno va a llevar a cabo "la mayor creación de plazas de la plantilla fiscal y judicial de la historia", con 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales. La plantilla del Ministerio Fiscal pasará de 2.804 fiscales a 3.004. Para su reparto, ha habido "consenso absoluto entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado", como ha resaltado Bolaños.

Un coste de 22,5 millones

Además de en las citadas, la Comunidad Valenciana verá incrementada su plantilla en 20 fiscales (un 6,94% más); en Canarias y Castilla-La Mancha, ocho profesionales más en cada comunidad (una subida de un 5,07% y un 4,52% respectivamente); y en Castilla y León y Galicia, con siete plazas más cada una (mejoran sus plantillas un 5,07% y un 4,52%).

Los órganos centrales de la Fiscalía -donde se incluyen la Fiscalía General, la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional, verán incrementado el número de fiscales en 18 plazas, lo que supone un 9,23% más. El coste total de la ampliación de 200 plazas ascenderá 22,5 millones de euros el primer año. "Todo ello se enmarca en la mayor transformación de la justicia en décadas", ha asegurado Bolaños en presencia de la fiscal general, Teresa Peramato. "Somos el Gobierno que más medios materiales y humanos ha asignado a la justicia en nuestro país", ha añadido el ministro.

Este aumento de fiscales se suma a la próxima creación de 500 nuevas plazas de jueces, lo que supondrá incrementar la plantilla judicial en un 8,5%, 375 nuevas plazas serán de turno libre y 125 por el llamado cuarto turno.