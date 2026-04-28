Feijóo promete extender la vida útil de todas las centrales nucleares de España si gobierna

En el primer aniversario del gran apagón que dejó a toda la península ibérica sin suministro eléctrico durante horas y que es considerado ya el incidente más grave del sistema eléctrico europeo en los últimos 20 años, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado este martes hasta Ascó (Tarragona) para visitar sus centrales nucleares, que, según el plan del Gobierno, se cerrarán en 2030 (Ascó I) y 2032 (Ascó II). Por eso, el líder de la oposición ha aprovechado la fecha para exigir a Pedro Sánchez que dé marcha atrás en su calendario de cierre de las plantas. "Me comprometo a extender la vida útil de todas las centrales nucleares de España de forma coherente, razonable y técnicamente blindada", ha declarado, acompañado del líder del partido en Catalunya, Alejandro Fernández.

En 2019, las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) pactaron con el Ejecutivo un calendario de cierre escalonado de todas las centrales entre 2027 y 2035, pero las empresas exigen ahora que se revisen los tiempos al considerar que la crisis energética se ha disparado por el contexto internacional. También la Comisión Europea ha presentado un plan (AccelerateEU), con recomendaciones para hacer frente a la subida de precios de la energía debido a la guerra de Irán, en el que defiende su continuidad, una apuesta que el PP ya articuló en la pasada campaña electoral y que ha llevado incluso en forma de ley al Congreso, sin éxito.

Entre el listado de Bruselas figura evitar el cierre "prematuro" de las nucleares y mantener abiertas aquellas que puedan seguir suministrando electricidad "fiable, de bajo coste y con bajas emisiones". Un argumento que Feijóo ha usado para criticar que "España vaya en sentido contrario" a Europa y que no solo el Gobierno, sino "muchos partidos", se muestren en contra del cierre de las centrales nucleares por "cuestiones ideológicas". No ha mencionado ninguna sigla, pero ha avisado de que algunas formaciones contrarias a que se mantenga la actividad de estas instalaciones atómicas son incoherentes y hacen solo un "boicot ideológico".

Críticas a Junts

"Algunos mandan un mensaje en el Parlament, otro en los municipios afectados y otro en el Congreso", ha espetado Feijóo, en una referencia velada a Junts, que gobierna en Vandellòs y L'Hospitalet de l'Infant, donde se encuentra la central de Vandellòs II. Los posconvergentes se abstuvieron para facilitar la tramitación de una ley del PP en el Congreso para alargar la vida útil de estas plantas hace un año, pero meses más tarde salvaron al Gobierno de obligarle a alargarlas al rechazar una enmienda de los populares en otra norma que lo recogía. En el Parlament, hace unos meses se abstuvieron en una moción para extender su actividad.

Junts no es el único partido con posiciones diferentes. En Ascó, el alcalde independiente Miguel Ángel Ribes, que gobierna con ERC y el PSC, se ha mostrado crítico con la desconexión de los reactores nucleares de su ciudad y ha defendido públicamente la necesidad de alargar su actividad. De hecho, en la comarca de Ribera d'Ebre tanto socialistas como republicanos han expresado posiciones favorables a la continuidad de la central. "Muchos políticos no se toman en serio este tema", les ha reprochado Feijóo, quien ha asegurado que apostar por mantener estas centrales evitaría apagones como el de hace un año, además de abaratar la factura de la luz y combatir la despoblación rural en municipios como Ascó.

El apagón democrático que sufrimos en España es similar al apagón eléctrico Alberto Núñez Feijóo — Presidente del PP

El líder de la oposición también ha lamentado que, 365 días después del fallo eléctrico, ningún miembro del Gobierno haya asumido responsabilidades políticas por ese episodio. "En nuestro país la democracia está en apagón, puede pasar cualquier cosa, se puede morir gente, que aquí nadie asume responsabilidad; el apagón democrático que sufrimos en España es similar al apagón eléctrico", ha espetado. También ha acusado al Ejecutivo de "ocultar" que el colapso eléctrico fue "por la ausencia de energía nuclear". "Hicimos el ridículo internacional y perdimos reputación como nunca antes había ocurrido", ha añadido Feijóo.

El líder popular ha defendido así un futuro para España con una clara apuesta por un "mix eléctrico" en el que se combinen diferentes tipos de energías limpias y se avance hacia la descarbonización. A su juicio, la energía nuclear "es una aliada" de la transición energética y cerrar sus centrales "supondría más emisiones de gas y mayor dependencia energética del exterior", una situación que, según ha advertido, dificultaría que España cumpla sus "compromisos de neutralidad climática" con Europa para 2050.

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Asimismo, ha apelado a las clases medias y bajas al asegurar que el cierre de estas centrales tendría "un coste a cargo de los bolsillos de los consumidores", si bien alargar su actividad también implicaría costes añadidos que ha evitado concretar. Entre ellos, la gestión de los residuos radiactivos, que requieren tratamiento y almacenamiento durante décadas. La nuclear es una fuente de energía que, aunque es baja en emisiones, no es completamente limpia.

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