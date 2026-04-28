La jueza de la dana aplaza la testifical de Mazón

La magistrada del juzgado de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado este martes aplazar la declaración testifical del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta que la Audiencia Provincial de Valencia resuelva el recurso de apelación interpuesto por su representación legal, en el que solicita personarse en la causa con la figura de 'preinvestigado'. La jueza adopta esta decisión, según recoge la resolución, "al objeto de respetar el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Valencia".

El auto, fechado este 28 de abril, recuerda que la instructora ya había acordado la declaración testifical de Mazón, pero condicionándola a que adquiriera firmeza el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que rechazó investigar al todavía diputado del PP y, por tanto, aforado. El alto tribunal valenciano confirmó esa decisión este lunes, al desestimar los recursos interpuestos por algunas acusaciones, argumentando, entre otras cosas, que el entonces jefe del Consell no tenía obligación legal de actuar.

En el intervalo entre ambas decisiones del TSJCV, y después de que la jueza le citara como testigo, el expresident solicitó personarse en la causa con los derechos reconocidos a un investigado. La jueza denegó esa petición al considerar que los derechos aparejados a dicha condición —entre ellos, el de guardar silencio, no contestar a las preguntas que se le formulen o incluso mentir en defensa propia— resultan "del todo punto incompatibles" con la obligación de decir la verdad que pesa sobre un testigo. Mazón recurrió ese auto en apelación ante la Audiencia Provincial insistiendo en su intención de personarse en calida de 'preinvestigado' al considerar que la jueza sigue manteniendo diligencias contra él. Ahora la jueza esperará a la resolución del órgano superior.

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Al margen del señalamiento de la testifical, Ruiz Tobarra ha acordado también requerir personalmente a Mazón para que aporte de forma voluntaria su listado de llamadas entrantes y salientes del 29 de octubre, así como sus mensajes de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería de esa fecha relacionados con la emergencia. El expresident dispone de un plazo de cinco días para hacerlo. La magistrada distingue esta comunicación del resto de la resolución al señalar que la voluntariedad de la aportación la sitúa al margen de cualquier condicionamiento procesal.

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