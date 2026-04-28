Jordi Pujol Ferrusola asegura ante el tribunal que nunca ha recibido en Andorra dinero de sus empresas ni de las constructoras implicadas

Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, ha asegurado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que en las cuentas en Andorra, que se abren sucesivamente, nunca ha recibido "ningún dinero" desde sus empresas, Imisa, Ibadesa y Project Marketing, ni de las constructoras Isolux Corsán y Copisa, cuyos directivos o exdirectivos comparten con él banquillo de los acusados. "Nunca he recibido nada de ellos ni se ha enviado desde Andorra. En ningún momento ha habido un traspase de España a Andorra ni de Andorra a España", ha aseverado el principal acusado.

El fiscal Fernando Bermejo está siendo muy exhaustivo en su interrogatorio a Jordi Pujol Ferrusola, Como guía, el ministerio público está siguiendo su escrito de acusación, en el que detalla las operaciones bajo sospecha y los delitos que se imputan a los 17 investigados, los siete hijos del exmandatario catalán, la exmujer del mayor y nueve empresarios. El interrogatorio de Jordi Pujol Ferrusola, que se enfrenta a 29 años de cárcel por varios delitos, ha continuado este martes centrada en la fortuna oculta en Andorra.

Pujol Ferrusola ha explicado que "a partir del 92" se produce un momento "en que hay rendimientos importantes de las láminas financieras, de los títulos", a los que atribuye el incremento exponencial de la herencia que, según la versión de la familia, le dejó su abuelo Florenci para asegurarles un futuro ante el riesgo que la dedicación a la política de su padre. De acuerdo con sus hermanos, a los que iba informando de la gestión de ese legado, los rendimientos "se reparten en el tiempo hasta el 2000"; la última entrega se produjo de 2004 y consistió en 60.000 euros.

Tras el interrogatorio del fiscal Fernando Bermejo, tomará la palabra la Abogacía del Estado y, después, las defensas, entre ellas la de Jordi Pujol Ferrusola, ejercida por el abogado Cristóbal Martell. La duda es si, con las intervenciones que todavía quedan pendientes, será posible finalizar este martes la declaración del primogénito del expresidente, que, como era previsible, está siendo larga. Después de él, le llegará el turno a su exesposa, Mercè Gironès, defendida por el abogado Oriol Rusca.

Las explicaciones de la exesposa

El que fuera su marido, Jordi Pujol Ferrusola, no se lo dejó nada fácil, ya que aseguró ante el tribunal que las empresas por las que se facturaron millones de euros estaban gestionadas por los dos al 50%. Mercè Gironès, para quien el fiscal reclama 17 años de cárcel, tendrá que explicar exactamente cuál era su función dentro de esas compañías o si solo hacía lo que su marido le decía.

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El tercer acusado que debe declarar es Josep Pujol Ferrusola, que se enfrenta a 14 años de cárcel, al que seguirán el resto de sus cinco hermanos. La idea era dedicar de lunes a miércoles al interrogatorio de los 17 acusados, pero, tal como se está desarrollando la vista, es muy probable que tengan que aplazarse algunas declaraciones para la semana del 11 de mayo. Y más cuando se va operación por operación que, según el fiscal, no fueron reales y sirvieron para presuntamente camuflar presuntas comisiones ilegales pagadas por adjudicación de obras pública. La defensa niega esta máxima y circunscribe la actuación del primogénito del expresidente al ámbito de los negocios privados.

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