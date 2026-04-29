Sara Fernández

Bronca entre Sánchez y Feijóo por la huelga de médicos: "Usted es el responsable de la mayor huelga de médicos en España

Alberto Núñez Feijóo ha sorprendido a Pedro Sánchez preguntándole en la sesión de control por la huelga de médicos que lleva meses activa y que se intensificó a mediados de febrero. El líder del PP ha cuestionado al presidente del Gobierno sobre si está al tanto de los motivos que tienen los sanitarios para llevar a cabo esta protesta y le ha instado a reunirse con ellos para buscar una solución. Sánchez, que no ha mencionado la huelga, ha puesto en valor los más de 300.000 millones de euros entregados a las comunidades autónomas para servicios públicos, entre ellos la sanidad.