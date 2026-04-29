Feijóo: "Si a esta hora Sánchez no se ha querellado contra Aldama entonces no era una inventada"

El presidente del Partido Popular subrayó este miércoles que lo escuchado hoy en el Tribunal Supremo es "gravísimo”, porque “por primera vez se señala a un presidente del Gobierno como ‘el uno’ de una organización criminal, de tal manera que, sostuvo, “si a esta hora (Pedro) Sánchez no se ha querellado contra Aldama, entonces no era una inventada, era corrupción.”

En concreto, Feijóo se refirió desde Roquetas de Mar (Almería) a la declaración del comisionista Víctor de Aldama en la que sostiene que habría actuado como "nexo" entre estas empresas y el ministro para unas entregas continuas de dinero, parte del cual terminaba en el Partido Socialista con conocimiento del presidente Pedro Sánchez, según tenía entendido por lo que le manifestaba el propio Koldo García. Es más, el comisionista explicó ante el tribunal que "si yo estoy en una organización criminal y hay una jerarquía, el presidente del Gobierno señor Sánchez está en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, Koldo en el 3 y yo el 4". También ha señalado Aldama que él no era el único en el ministerio de Transportes que "había más Aldamas" que hacían lo mismo que él y que también realizarían pagos a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Tras estas palabras, Feijóo aseveró que la recta final del mitin que "lo que estamos viendo hoy en el Tribunal Supremo es el retrato perfecto de la época sanchista". A su juicio, "se está juzgando al Gobierno de Sánchez" en el Supremo porque "por primera vez, un ministro de un gobierno en ejercicio, hasta hace unos meses, está sentado en el banquillo".

Y por que, agregó, "por primera vez en el Ttribunal Supremo se señala al presidente del Gobierno como el uno de una organizacion criminal, por encurbridor y cómplice de varios delitos". "Lo que se ha escuchado hoy en el Tribunal Supremo es gravísimo" de tal manera que "si a esta hora Sánchez no se ha querellado contra Aldama entonces, no era una inventada, es corrupción, tráfico de influecncias, prostitución pagada con dinero píblico". "El sanchismo es igual a la peor cara del PSOE que habéis vivido", remachó.

En un mitin en el que reivindicó la política útil, Feijóo puso el ejemplo del PP en Andalucía por que "en tan solo siete años" está "hacendo la mejor política de los gobiernos de España". "Hoy, Andalucía es el mejor ejemplo de la política que se hace en España", remarcó, dando las "gracias por el ejemplo y tesón" del equipo que lidera Juanma Moreno, porque "el cambio a Andalucía le ha venido bien". "Vivo en Madrid desde hace cuatro años" y en la capital, relató Feijóo, que la gente le dice que es andaluz y "de Juanma Moreno" por lo que "no merece la pena volver al pasado" que, a su juicio, representa el proyecto de la socialista María Jesús Montero.

Porque estamos, dijo, en un momento en el que hay que estar "pendientes de la crónica de tribunales", el líder del PP volvió con los ataques al Ejecutivo por la huelga de médicos y la situación que este parón está impactando en el aumento de las listas de esperas, como ya hiciera en la sesión de control al Gobierno.

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Respecto a la cita electoral del próximo 17 de mayo, Feijóo dio un toque de atenció a los suyos para que no se confíen. "Partimos exáctamente igual que los demás, con cero escaños. No os creais eso de que vamos bien, eso de que está hecho. No está hecho nada" porque "al PP no le vale con ganar", alertó el presidente del PP para evitar que la euforia en las filas populares se traduzca en un susto en las urnas que les aleje de la actual mayoría absoluta con la que gobierna Juanma Moreno la Junta de Andalucía.