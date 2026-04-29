El inspector que investigó Gürtel desvela que sus superiores le pidieron que Rajoy "no saliera" en los informes

El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Morocho, que investigó en apoyo del juez Pablo Ruz el caso Gürtel, ha declarado en el juicio del caso Kitchen que sus jefes en la Policía le pidieron que no incluyera al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en sus informes: "Es una persona singular, que se individualizó expresamente que esa persona no saliera", ha contestado a la letrada del PSOE, Gloria de Pascual.

En este sentido, ha relatado que sufrió presiones de "toda la cadena de mando", pues sus jefes "planteaban toda una serie de objeciones, por ejemplo si era una documentación extracontable, con flujos de dinero o no, a quienes aparecían de donantes y de receptores de fondos".

También ha relatado Morocho que el comisario José Luis Olivera, uno de los acusados en el juicio, le ofreció un puesto en una embajada, que son trabajos "bien retribuidos". Pero este inspector no aceptó la propuesta: "Dije que no por mi compromiso con el magistrado, con la instrucción, con la sociedad... He prometido defender los principios democráticos", ha resaltado.

El principal investigador del caso Gürtel, Manuel Morocho, inspector de la UDEF que denunció presiones de sus superiores / FERNANDO VILLAR / EFE

Interpelado por la abogada Marta Giménez-Cassina, que ejerce la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas, Morocho ha completado que las objeciones iban respecto "a la concatenación" de los apuntes contables con "procesos electorales y, por supuesto, la no aparición de ninguna persona de cargo público en los mismos. Y, además, según íbamos avanzando en la investigación, ya se ponía en tela de juicio la correlación que hacíamos entre la salida de fondos de caja 'b' y los pagos de la reforma de la sede de la formación política".

Morocho ha relatado también que el comisario Olivera llegó incluso a comentarle que había entregado a la cúpula del PP "un fax" de Luis Bárcenas en el que se desvelaban aspectos de los negocios del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, en Valencia: "Luego me dice, ese documento, ya me he encargado yo de que lo tenga Cospedal. Y yo me quedé estupefacto. Me dijo que lo tiene en su caja de seguridad, Y yo no sabía qué decirle sinceramente porque era un documento importante. No sé por qué tenía que salir del ámbito de la inevstigación".

Investigación sin control judicial

Asimismo, Morocho ha recordado que en agosto de 2015 recibió un correo electrónico con el que constató que la Dirección Adjunta Operativa (DAO), encabezada por el comisario Eugenio Pino, uno de los diez acusados, había cedido una información en la que venían "una serie de personas, domicilios y vehículos que se me reportan sin contexto", ha asegurado.

Manuel Morocho. Juicio del caso kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

El contenido de las pesquisas de la DAO, y que aparecían en ellas la palabra "Bárcenas", fue "la corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Es la constatación que tengo yo en mi ordenador", ha concluido el inspector.

Presiones de la cadena de mando

Además, en el momento en el que le cedieron esa información sobre el extesorero del PP las pesquisas del juez Ruz ya habían finalizado, ha completado. La existencia de esta comunicación la puso en conocimiento de su jefe, quien no hizo nada al respecto, ha desvelado.

Sin embargo, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha llamado la atención al inspector de Policía al considerar que se estaba "extendiendo más de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Se contesta sobre lo que se le pregunta", ha advertido.

La declaración de Morocho es relevante en el juicio porque en la instrucción denunció presiones "de toda la cadena de mando", al mismo tiempo que contó que había tomado medidas "de seguridad internas" respecto a ciertas diligencias, como ocultar el "registro" en la sede del PP.