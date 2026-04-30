"Días difíciles"
Jaume Asens obtiene el alta hospitalaria tras recibir un trasplante de riñón de su madre
"De momento, todo evoluciona bien, a la espera de comprobar cómo responde el cuerpo y si aparece algún rechazo"
EFE
El eurodiputado de Comuns Jaume Asens ha recibido el alta hospitalaria tras recibir el riñón de su madre en una exitosa operación de trasplante, según ha explicado él mismo en la red social Instagram.
"He salido del hospital después de unos días difíciles, convaleciente tras una operación delicada: un trasplante de riñón, el de mi madre. De momento, todo evoluciona bien, a la espera de comprobar cómo responde el cuerpo y si aparece algún rechazo. Ahora mismo sigo con anemia y las defensas muy bajas, pero avanzando, poco a poco", ha indicado el dirigente de Comuns.
Asens ha dicho que esta operación le ha hecho enfrentarse a dos certezas: "La fragilidad de la vida y la importancia irrenunciable de la sanidad pública".
"En ese umbral, uno toma conciencia de algo esencial: la vida no es invulnerable, ni está garantizada", ha añadido.
- La Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026 ya está aquí: estos son los precios por plato de gambas y las novedades del certamen
- Aemet extiende las alertas en Andalucía: avisos por lluvias el miércoles en dos provincias y bajada general de temperaturas
- La Maestranza ya conoce a los triunfadores: Morante de la Puebla y David de Miranda se coronan como grandes protagonistas de la Feria de Abril 2026
- Juanma Moreno acepta el plan estatal de vivienda que blinda las VPO 50 años e invierte 1.197 millones en Andalucía
- El Ayuntamiento garantiza que el tranvibús de Sevilla Este llegará en septiembre a la Plaza del Duque y al Prado
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 28 de abril de 2026
- El restaurante de Sevilla con medio siglo de vida en el que puedes encontrar a Zidane, Juanes, Pastora Soler y Carlos Herrera: 'Uno de los mejores lugares para comer en la capital
- Batida contra terrazas y veladores de los bares en Alameda y calle Feria: el Ayuntamiento impone multas que suman más de 6.000 euros