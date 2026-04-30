Sumar sólo aceptará "el sapo" de las bonificaciones a caseros que propone el PSOE si va unido a la prórroga del alquiler

Las diferencias de PSOE y Sumar sobre cómo afrontar el problema de la vivienda pone en jaque la hoja de ruta trazada por el ala socialista del Gobierno. En enero, el presidente de Gobierno Pedro Sánchez anunció un plan de bonificaciones de hasta el 100% en el IRPF a los caseros que pusieran su vivienda a disposición para el alquiler habitual. Unos planes que rechazó el socio minoritario de Gobierno, que ahora se abre a incorporarlo, pero sólo si se cumple una condición: que ese mismo texto legal incluya la prórroga de contratos de alquiler que decayó este martes en el Congreso.

En Sumar mantienen la prórroga de contratos de alquiler como su principal bandera política. Después de aprobarlo el pasado marzo en Consejo de Ministros tras un pulso inédito con el ala socialista, el fracaso parlamentario de la medida ha provocado un choque frontal entre socios de Gobierno sobre los pasos a seguir.

Nada más caer la medida estrella de Sumar, el Ministerio de Vivienda anunció el plan B, avanzando su intención de impulsar las medidas de sello socialista en materia de vivienda; por una parte reactivando en el Congreso la ley de regulación del alquiler temporal y por habitaciones; y por otro abordar las bonificaciones al IRPF a los propietarios, una medida que Junts ha venido reclamando. En los últimos días los socialistas han venido deslizando críticas al socio minoritario sobre su falta de pericia en la negociación, forzando la aprobación de un texto en el Consejo de Ministros sin negociarlo previamente con los socios, que finalmente lo terminaron tumbando.

Los socialistas enfriaban la posibilidad de volver a llevar la prórroga al Congreso, advirtiendo de que no tenía mayoritaria. Una tesis absolutamente contraria a la de Sumar, donde aseguran que volverán a llevar este asunto al Congreso de los Diputados. "Las veces que haga falta", proclamó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, desde la tribuna del Congreso.

"El sapo de las bonificaciones"

El asunto ya se ha debatido dentro del grupo parlamentario de Sumar, donde se ha llegado a una conclusión. Sólo aceptarán la bonificación si va acompañado, en el mismo texto legal, de una nueva prórroga de los contratos de alquiler. "Si nos tragamos el sapo de las bonificaciones, que sea por algo que valga la pena", vienen a resumir fuentes del grupo parlamentario, donde ven posible transaccionar con Junts en este punto. "La cuestión es con qué se acompañan las bonificaciones", apunta otro dirigente.

En el ala minoritaria de la coalición siempre han rechazado la propuesta de compensar económicamente a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler, argumentando que su modelo no pasa por la bonificación sino por la intervención y regulación de los precios. Pero esta misma semana, el discurso ha cambiado y el lunes Sumar lanzaba una última oferta a Junts, ofreciéndole aceptar su condición a cambio de salvar el decreto de este martes. El partido de Carles Puigdemont no recogió el guante y rechazó la propuesta.

Sin embargo, en Sumar perciben un cambio de tono entre los posconvergentes. Este miércoles, la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, rebajaba el tono hacia la prórroga de alquiler. "Nosotros nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas de prorrogar contratos ", se justificaba, en una entrevista en Antena 3, razonando su rechazo en dos cuestiones.

La primera, la redacción del decreto, argumentando que "no podíamos votar que sí a un real decreto que jurídicamente tiene muchos errores". La segunda consistió en poner sobre la mesa sus propias reivindicaciones, como medidas fiscales para que los propietarios puedan desgravarse tanto los alquileres como las hipotecas en la declaración de la renta. Además, reclaman eximir del IVA a los pequeños autónomos que no superen los 85.000 euros de facturación anual.

Noticias relacionadas

Este miércoles el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, volvió a insistir en que el Gobierno volverá a llevar el decreto al Congreso "lo antes posible" apuntando a que se sentarán "con todo el mundo". "Desde ya nos ponemos a trabajar para hacer lo posible", aseguró, en los pasillos del Congreso. Una negociación donde la bonificación a propietarios se plantea como una moneda de cambio para intentar, por segunda vez, cumplir su objetivo de lograr la prórroga de alquileres.