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Día de los Trabajadores

Sánchez celebra un primero de mayo con "más empleo y más derechos que nunca"

El presidente del Gobierno destaca como uno de los últimos avances la regularización de inmigrantes: "Una medida de justicia para ganar derechos, obligaciones y acabar con la explotación laboral"

Cabecera de la manifestación de este 1 de mayo en Barcelona.

Cabecera de la manifestación de este 1 de mayo en Barcelona. / Alberto Paredes / Europa Press

Luis Ángel Sanz

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este 1 de mayo con un vídeo en el que destaca que hoy tenemos "más empleo y más derechos que nunca" a pesar de que "algunos anuncian el apocalipsis, llevan años haciéndolo, cada vez que se amplían derechos", en referencia a la oposición.

Desde su despacho, sin corbata y con un traje azul claro, Sánchez ha recordado los avances en derechos laborales resaltando que "hubo un tiempo en el que trabajar jornadas interminables era lo normal y descansar era un privilegio". Para destacar a continuación que "nada de lo que tenemos fue un regalo" porque "cada derecho laboral fue una conquista colectiva para vivir mejor".

El líder socialista ha añadido que "muchas cosas que nos dijeron que eran imposibles no lo eran" y que "empleo y derechos pueden ir de la mano". Ha continuación, reitera que España es el país que más crece de la Unión Europea, que hoy tenemos a más de 22 millones de personas trabajando y que el salario mínimo actual "duplica al de hace tan solo un año".

Además, el presidente añade que entre los avances de los últimos tiempos está la macroregularización de inmigrantes que el Gobierno ha aprobado recientemente porque se trata de "una medida de justicia para ganar derechos, obligaciones y acabar con la explotación laboral".

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"Este primero de mayo celebramos todo lo logrado y renovamos un compromiso, que es seguir avanzando para que trabajar signifique vivir con dignidad", ha concluido.

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