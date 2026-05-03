Feijóo llega a la campaña de Moreno tras meses de acercamiento ideológico a Ayuso

Alberto Núñez Feijóo llega a la campaña de las elecciones andaluzas que ha comenzado este fin de semana con las buenas sensaciones que las encuestas dejan al Partido Popular (PP). Los sondeos ven factible que Juan Manuel Moreno revalide su mayoría absoluta de hace cuatro años, como por ejemplo indica el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Aunque el líder de los populares tratará de insuflar la tensión necesaria en las dos próximas semanas para que el viento de cola demoscópico no le juegue una mala pasada que desmovilice en el tramo final al electorado conservador andaluz.

Pero más allá de eso, la batalla andaluza sorprende al presidente del primer partido de la oposición en un momento en el que se ha acercado ideológicamente más que nunca a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hasta ahora, ni suponía ni supone secreto alguno que Feijóo es más próximo a priori a Moreno, y no solo políticamente, dado que ambos nunca han ocultado una amistad que excede incluso su condición de compañeros de filas. Ni tampoco que la líder madrileña y el andaluz, aunque guardan las relaciones y no han creado problemas internos estos años, representan dos liderazgos muy diferentes dentro de la derecha española.

Algo en lo que sin duda influye la disimilitud de los dos territorios donde operan políticamente, y con éxito en ambos casos. A grandes rasgos, e incluso incurriendo en cierto trazo grueso, Ayuso es la líder liberal de uno de los motores económicos de España, con permiso de Catalunya, y Moreno es el dirigente más centrista o moderado de la región más poblada del país y tradicionalmente más olvidada, con permiso de Extremadura, en cuanto a inversiones o infraestructuras. Dos mundos y por tanto dos visiones políticas distintas bajo el paraguas de unas mismas siglas partidistas.

Madrid y el trauma de 2023

En principio Feijóo, no en vano expresidente de la Xunta de Galicia, donde gobernó la friolera de trece años consecutivos, estaba adscrito al bando de su amigo Moreno. Sin embargo, los ya cuatro largos años del gallego en Madrid, y el trauma de la amarga victoria electoral de 2023, cuando no pudo impedir que Pedro Sánchez siguiera en la Moncloa, han ido moldeando su perfil. El pasado ocho de abril el líder popular recibió un curso intensivo y acelerado de ayusismo, sobre todo en materia fiscal, protagonizando su discurso más agresivo en la materia que se le recuerda. A primera hora, como trascendería un día después, mantuvo junto a su mano derecha, el secretario general del PP Miguel Tellado, un desayuno de trabajo con la presidenta madrileña y todos sus consejeros. Fue apenas el aperitivo de una aparición en la capital en la que se rodeó de ayusistas de diverso pelaje, en un acto titulado inequívocamente: "Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez".

Feijóo se hizo rodear entonces de puntales del PP madrileño como la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, o como el director del Instituto Juan de Mariana y presentador de esRadio, Manuel Llamas, antiguo viceconsejero de Economía del gobierno madrileño, a las órdenes del entonces consejero, Javier Fernández-Lasquetty, en su día también consejero con Esperanza Aguirre y uno de los cerebros de las políticas desplegadas durante décadas en Madrid, especialmente en materia fiscal y también en la proyectada privatización de parte de la sanidad pública.

En ese ambiente, el presidente del PP lanzó proclamas más próximas a Javier Milei que a la derecha más tradicional con la que durante muchos años se le ha vinculado. "Queridos amigos: con menos impuestos se puede recaudar más. Y, por tanto, ese mensaje lo asumo absolutamente", sentenció, reivindicando aun veladamente la célebre curva de Laffer, a la que dio nombre Arthur Laffer, jefe del equipo de asesores en la Casa Blanca de Ronald Reagan. Aunque, eso sí, se cuidó de justificar que lo antedicho no sería cuestión de "ideología", sino, bajo su óptica, "de justicia".

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Sus intervenciones en la campaña recién estrenada en Andalucía, donde como ocurrió por ejemplo en Castilla y León mantendrá una caravana paralela y complementaria a la del candidato Moreno, desvelarán hasta qué punto ese acento más liberal se refleja fuera de la Comunidad de Madrid, donde al fin y al cabo lleva ya instalado casi un lustro. Feijóo presume siempre de haber pacificado un partido en el que, como explican en privado personas de su máxima confianza, "cuando llegamos los barones no se hablaban entre ellos". Y eso, indudablemente, conlleva equilibrios ideológicos que unas veces pueden caer más de un lado y otras de otro.