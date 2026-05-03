Gobierno de España
Una incidencia en su avión obliga a Sánchez a aterrizar en Turquía cuando iba a Armenia
El presidente del Ejecutivo se reúne este lunes con casi medio centenar de líderes en la cumbre de la Comunidad Política Europea
EFE
Una incidencia técnica en el avión oficial en el que se desplazaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Armenia para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea le ha obligado a hacer un aterrizaje en la capital de Turquía, Ankara.
El Airbus A310 en el que se desplazaba Sánchez junto al resto de su delegación partió de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, poco antes de las cuatro de la tarde con destino a la capital de Armenia, donde este lunes se reúnen casi medio centenar de líderes cuyos países forman parte de este foro.
Fuentes del Gobierno han informado a EFE de que un fallo técnico al que han restado importancia ha obligado a cumplir el protocolo y aterrizar en Ankara, donde pasará la noche el jefe del Ejecutivo para reanudar viaje a Armenia a primera hora de la mañana del lunes una vez solventado el incidente.
Su llegada a la cumbre de Ereván está prevista para las 8:15 horas en España (dos horas más en Armenia).
A esta reunión se prevé que asista casi medio centenar de líderes de la Comunidad Política Europea, un foro que reúne a los Veintisiete y a la mayoría del resto de países europeos que no forman parte del club comunitario.
Al término de la octava cumbre de este grupo de países, Sánchez regresará este mismo lunes a Madrid.
El último incidente con un avión oficial que hizo que el presidente del Gobierno tuviera que cambiar su agenda ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando el Falcon en el que volaba a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania tuviera que regresar a mitad de camino a causa de una avería.
En esa ocasión, el presidente del Gobierno intervino en la reunión de forma telemática.
- Polémica por la retirada de banderolas electorales del PSOE y Por Andalucía por el Ayuntamiento de Sevilla
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 2 de mayo de 2026
- Los nuevos plazos del Puente del Centenario tras la renuncia de Acciona: queda un 10% de la obra y el objetivo es tener en 'unos meses' el nuevo contrato
- Atascos para llegar a Sevilla por el regreso del puente del 1 de mayo: retenciones kilométricas en la SE-30, AP-4 y A-49
- El restaurante de Sevilla con más de un siglo de vida en el que es obligatorio probar su chorizo al infierno y sus montaditos de pringá: 'Un clásico que aún conserva el aroma de bodega de antaño
- El metro de Sevilla llegará a Entrenúcleos, Tomares y Bormujos: las promesas de Juanma Moreno para el Aljarafe
- Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional: resultado del sorteo de este domingo 3 de mayo de 2026
- José Ignacio García: 'El problema no es quien tiene una casa en Chipiona, es Ana Rosa Quintana que tiene 44 pisos